Les Verts ont terminé la semaine avec une victoire précieuse, mais leur déplacement à Reims a aussi été marqué par un épisode qui fait grincer des dents. Un retour attendu et une déclaration forte de Ian Cathro complètent les quatre infos incontournables de la semaine de l’ASSE.

Les Verts étaient attendus à Auguste-Delaune. Rejoints par Nancy vendredi, ils devaient répondre sur la pelouse d’un concurrent à la montée, encore invaincu à domicile cette saison. Mission accomplie avec une victoire 1-0 qui permet à l’ASSE de reprendre seule les commandes de la Ligue 2.

La différence est venue du banc. Entré à la 58e minute à la place de Thierno Ballo, Zuriko Davitashvili a marqué trois minutes plus tard. Une action construite avec Jakob Breum et Irvin Cardona, puis conclue sur un centre d’Augustine Boakye. Les Stéphanois ont ensuite préservé leur avantage grâce à un collectif compact et solidaire.

Avec 31 points après treize journées, l’ASSE conserve trois longueurs d’avance sur Nancy. Elle profite surtout de la défaite de Montpellier à Laval pour repousser les Héraultais, troisièmes, à sept points. Une excellente opération dans la course aux deux premières places, comme le souligne notre bilan des tops et flops après la victoire à Reims.

Les supporters de l’ASSE contraints au demi-tour, le club réclame des réponses

C’est l’autre événement majeur de la semaine. Après les recours judiciaires et les annonces de l’Association nationale des supporters concernant leur accueil dans le parcage, près de 1 000 Stéphanois ont finalement été contraints de rebrousser chemin.

Les messages successifs de l’ANS avaient entretenu l’espoir d’une présence à Delaune, sous certaines conditions. Mais les interceptions des autocars ont précédé un dénouement particulièrement rageant pour les supporters qui avaient organisé leur déplacement.

L’ASSE a officiellement réagi. Le club déplore des consignes opérationnelles contradictoires et souligne que ses supporters ont repris la route dans le calme. Il souhaite obtenir des éclaircissements auprès des autorités compétentes dès lundi.

Sur le terrain, Julien Le Cardinal a dédié la victoire aux supporters privés de rencontre. Un succès forcément particulier dans ces circonstances.

Tamar Svetlin retrouve la compétition

Une bonne nouvelle est aussi venue de l’effectif. Freiné ces dernières semaines, Tamar Svetlin a retrouvé l’entraînement collectif, puis les terrains de Ligue 2.

Jeudi, Ian Cathro avait annoncé que le Slovène pourrait participer au déplacement à Reims si la dernière séance se déroulait bien. Le coach avait également confirmé le retour de tous ses internationaux sans bobo.

Svetlin a finalement remplacé Jakob Breum à la 85e minute samedi. Quelques minutes pour renouer avec la compétition et participer à la protection du résultat.

Son retour offre une solution supplémentaire à Cathro dans l’entrejeu. Le technicien dispose désormais d’une option de plus pour gérer l’enchaînement des rencontres et faire vivre la concurrence, alors que la Coupe de France revient au programme.

Cathro affiche son envie de rester longtemps à Saint-Étienne

La victoire à Reims n’a pas seulement permis à Ian Cathro de saluer la maturité de son équipe. L’entraîneur écossais a aussi livré une déclaration forte et engagée sur la suite de son aventure stéphanoise.

Dans ses réactions après la rencontre, le coach a insisté sur sa volonté de construire au-delà de cette saison : « Je suis heureux de dire que je ne suis pas ici uniquement pour cette saison. J’ai envie de rester longtemps et de construire quelque chose qui dure. »

Un message qui accompagne son exigence quotidienne : « Notre groupe est obsédé par la progression, par l’envie de s’améliorer. » Cathro veut développer une équipe capable de répondre à plusieurs scénarios, y compris lorsque l’adversaire lui impose de défendre davantage.

Après treize journées et une victoire importante chez un concurrent, le coach affirme en tout cas clairement son envie de poursuivre la construction engagée chez les Verts.