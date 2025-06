L'ASSE a misé sur sa formation ces dernières semaines, en offrant des contrats professionnels à plusieurs jeunes joueurs. Jules Mouton et Maedine Makhloufi ont signé pour une saison, tandis que Nadir El Jamali et Luan Gadegbeku sont liés aux Verts jusqu'en 2028. Déjà professionnel, Jebryl Sahraoui a lui prolongé de trois ans malgré une grave blessure. Mais le club a aussi connu quelques départs, et vient d'ailleurs d'en enregistrer un nouveau.

En plus des joueurs non conservés par l'ASSE, Fodé Camara et Mohamed Lamine Ndiaye quittent le Forez cet été. Le premier cité, à qui le club stéphanois ne proposait initialement qu'un contrat stagiaire professionnel, a choisi de signer professionnel à l'Olympique de Marseille. En ce qui concerne Ndiaye, aucun accord n'a été trouvé pour une signature professionnelle.

Rayan Boukadida quitte l'ASSE

Mais le club va perdre un défenseur central de plus très prochainement. Né en 2007 et en Vert depuis 2013, Rayan Boukadida devrait en effet s'engager assez rapidement avec Le Mans, selon nos informations. Un départ supplémentaire avec lequel les Verts devront composer en vue de la saison prochaine. La réserve dirigée par Sylvain Gibert comptera peu de défenseurs centraux de métier dans ses rangs pour les échéances à venir.

Si Boukadida aurait donc probablement pu effectuer des apparitions en N3 sur le court terme, son départ s'explique surtout par la projection proposée. En termes de potentiel, l'ASSE considère davantage d'autres options en défense. En témoigne le contrat qui lui a été proposé en premier lieu. C'est donc assez logiquement que l'international tunisien, qui sort d'une CAN U20 disputée en mai dernier, a décidé de se tourner vers d'autres horizons et un nouveau projet.

Défenseur-buteur et excellent tireur de CPA, c'est un véritable enfant du club qui quitte l'ASSE après douze saisons dans le Forez. Bonne continuation Rayan !

Crédit photo : asse.fr