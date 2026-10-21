Arrivée dans le Forez en janvier dernier, Tyler Isgrig semble avoir trouvé son rythme sous le maillot de l’ASSE. Décisive face à Metz (2-0), l’Américaine confirme un début de saison particulièrement encourageant. À 22 ans, la joueuse offensive s’impose progressivement comme l’un des atouts de Yannick Chandioux. Une montée en puissance qui ne doit rien au hasard.

Il aura suffi d’une frappe pour débloquer la situation. Samedi, face au FC Metz (2-0), les Vertes dominaient largement sans parvenir à concrétiser. Jusqu’à la 57e minute. Servie par Rachel Corboz à l’entrée de la surface, Tyler Isgrig tente sa chance. Sa frappe semble manquer de puissance, mais surprend la gardienne messine. Le ballon termine au fond des filets et libère les Stéphanoises.

Une réalisation importante pour l’ASSE, mais également symbolique pour l’Américaine. Depuis plusieurs semaines, Isgrig enchaîne les prestations convaincantes. Et surtout, elle se montre de plus en plus décisive.

Une arrivée dans un contexte délicat

Pourtant, les premiers mois de Tyler Isgrig dans le Forez n’avaient rien d’évident. Recrutée en janvier 2026, elle débarquait dans une équipe engagée dans une difficile lutte pour le maintien en Première Ligue.

L’Américaine arrivait pourtant avec des références prometteuses. Passée par les universités de Texas Christian et Baylor, elle sortait d’une saison universitaire remarquée. En 2025, Isgrig avait inscrit dix buts et délivré huit passes décisives. Des performances récompensées par le titre de meilleure milieu de terrain de la conférence Big XII, ainsi qu’une distinction All-American.

Mais le passage au football professionnel européen s’avère plus délicat. En six apparitions en Première Ligue, elle ne parvient pas à se montrer décisive. L’ASSE est finalement reléguée et doit reconstruire son effectif durant l’été.

Un nouveau départ dont Isgrig semble aujourd’hui profiter pleinement.

Sept contributions offensives et une polyvalence précieuse

Les premiers signes apparaissent dès la préparation estivale. Face à Montpellier (1-0), l’Américaine sert idéalement Inna Hlushchenko pour l’unique but de la rencontre. Elle confirme quelques semaines plus tard lors de la réception de Roubaix-Wervicq en Coupe LFFP (4-2). D’abord passeuse décisive sur corner pour Sarah Cambot, elle inscrit ensuite un superbe but d’une frappe enroulée. Une première sortie officielle particulièrement réussie.

Son influence ne se limite toutefois pas aux titularisations. À Bourges (3-0), Isgrig entre en cours de seconde période alors que les Vertes peinent à faire le break. Elle trouve parfaitement Jana Žufánková dans la profondeur pour le deuxième but stéphanois. Plus récemment, l’Américaine s’est encore illustrée lors du match amical face à Montpellier (2-2). Avec deux passes décisives pour Ninon Blanchard et Roxane Couasnon, elle a largement contribué à la performance des Amazones.

Depuis le début de saison, Tyler Isgrig a ainsi participé directement à sept buts, rencontres amicales comprises. Deux réalisations et cinq passes décisives qui témoignent de son efficacité retrouvée.

Mais sa principale force réside peut-être ailleurs. Utilisée sur les ailes durant la préparation, Isgrig a également été repositionnée dans l’axe. Titularisée en meneuse de jeu face à Nantes, puis contre Metz, elle offre de nouvelles possibilités à Yannick Chandioux. Capable de déborder, de trouver ses partenaires dans la profondeur ou de prendre sa chance à distance, l’Américaine possède un profil particulièrement complet. Une polyvalence précieuse dans un secteur offensif où la concurrence reste importante.

Une nouvelle dimension à confirmer

Cette progression intervient au meilleur moment pour les Vertes. Toujours invaincue en compétition officielle, l’ASSE vient d’enchaîner trois victoires consécutives sans encaisser le moindre but. Désormais dauphines du LOSC, les Stéphanoises affichent clairement leurs ambitions de remontée. Dans cette dynamique collective, Isgrig semble avoir trouvé sa place. Sans être systématiquement titulaire, elle parvient à peser sur les rencontres. Un atout supplémentaire pour Chandioux, qui dispose déjà de nombreuses solutions offensives avec Sarah Cambot, Inna Hlushchenko, Lorna Chicha Douvier ou encore Jana Žufánková.

À 22 ans, l’Américaine semble ainsi franchir un cap après une première expérience délicate dans l’élite. Reste désormais à confirmer sur la durée, dès ce mercredi face au Mans en Coupe LFFP, puis dimanche à Cannes en championnat.

Une chose est certaine, la Tyler Isgrig de ce début de saison n’a plus grand-chose à voir avec celle découverte en janvier dernier.