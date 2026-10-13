L’ASSE a retrouvé le chemin du succès samedi soir en dominant Rodez (2-0) à Geoffroy-Guichard. Une victoire qui permet aux Verts de conserver leur première place en Ligue 2 après huit journées. Plusieurs joueurs ont particulièrement brillé et trois Stéphanois figurent dans le onze type de la huitième journée établi par Sofascore : Jakob Breum, Augustine Boakye et João Ferreira. Une belle récompense collective avant le déplacement au Red Star.

Après deux rencontres sans victoire, l’ASSE avait besoin de se rassurer. Face à Rodez, les hommes d’Ian Cathro ont réalisé une première période convaincante avant de connaître davantage de difficultés après la pause.

Malgré ces deux visages, plusieurs individualités ont marqué la rencontre. Sofascore a notamment retenu trois Stéphanois dans son équipe type de la journée.

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ASSE : Jakob Breum récompensé pour sa créativité

7,9/10 Note Sofascore Jakob Breum : 72 minutes disputées, 2 passes décisives, 4 passes clés et 91 % de passes réussies. Le milieu danois a été l’un des principaux animateurs du jeu offensif stéphanois.

Ses deux passes décisives témoignent de son influence sur les occasions créées par l’ASSE. Avec quatre passes clés et une précision de 91 % dans ses transmissions, Breum a également affiché une belle qualité technique.

Son activité entre les lignes et sa capacité à trouver ses partenaires ont contribué à la domination stéphanoise en première période.

Augustine Boakye confirme son excellente forme à l’ASSE

8,4/10 Note Sofascore Augustine Boakye : 1 but, 2 tirs dont 1 cadré. L’international ghanéen continue de s’imposer comme l’un des joueurs les plus décisifs de l’ASSE.

Face à Rodez, il a inscrit le deuxième but stéphanois au terme d’un enchaînement spectaculaire : un sombrero suivi d’une reprise de volée.

Une réalisation qui illustre sa confiance actuelle et sa capacité à faire basculer une rencontre sur une inspiration individuelle.

Avec une note de 8,4/10, Boakye figure parmi les joueurs les mieux évalués de cette huitième journée.

João Ferreira, une activité récompensée

8,2/10 Note Sofascore João Ferreira : 6 aides défensives, 5 récupérations, 3 dégagements et 8 duels au sol disputés. Le latéral portugais a également été distingué pour son investissement sur le côté droit.

Sa prestation ne s’est pas limitée à ses projections offensives. Ferreira a multiplié les interventions défensives, avec notamment cinq récupérations, trois dégagements et une interception.

Sa présence dans ce onze type souligne son importance dans l’équilibre stéphanois.

ASSE : Trois distinctions avant le choc contre le Red Star

Joueur Note Sofascore Statistique marquante Jakob Breum 7,9 2 passes décisives Augustine Boakye 8,4 1 but João Ferreira 8,2 5 récupérations

Cette triple présence dans l’équipe type vient récompenser la performance des Verts face à Rodez, même si la seconde période a rappelé que des progrès restaient nécessaires.

L’ASSE devra désormais confirmer samedi sur la pelouse du Red Star, l’un de ses principaux concurrents dans la course à la montée.

Avec un Boakye toujours aussi décisif, un Breum inspiré et un Ferreira performant, Ian Cathro dispose de plusieurs individualités en pleine confiance avant ce rendez-vous important.

Onze type de la 8e journée de Ligue 2 – Sofascore