L’ASSE a retrouvé le chemin du succès samedi soir en dominant Rodez (2-0) à Geoffroy-Guichard. Une victoire qui permet aux Verts de conserver leur première place en Ligue 2 après huit journées. Plusieurs joueurs ont particulièrement brillé et trois Stéphanois figurent dans le onze type de la huitième journée établi par Sofascore : Jakob Breum, Augustine Boakye et João Ferreira. Une belle récompense collective avant le déplacement au Red Star.
Après deux rencontres sans victoire, l’ASSE avait besoin de se rassurer. Face à Rodez, les hommes d’Ian Cathro ont réalisé une première période convaincante avant de connaître davantage de difficultés après la pause.
Malgré ces deux visages, plusieurs individualités ont marqué la rencontre. Sofascore a notamment retenu trois Stéphanois dans son équipe type de la journée.
ASSE : Jakob Breum récompensé pour sa créativité
7,9/10
Note Sofascore
Jakob Breum : 72 minutes disputées, 2 passes décisives, 4 passes clés et 91 % de passes réussies.
Ses deux passes décisives témoignent de son influence sur les occasions créées par l’ASSE. Avec quatre passes clés et une précision de 91 % dans ses transmissions, Breum a également affiché une belle qualité technique.
Son activité entre les lignes et sa capacité à trouver ses partenaires ont contribué à la domination stéphanoise en première période.
Augustine Boakye confirme son excellente forme à l’ASSE
8,4/10
Note Sofascore
Augustine Boakye : 1 but, 2 tirs dont 1 cadré.
Face à Rodez, il a inscrit le deuxième but stéphanois au terme d’un enchaînement spectaculaire : un sombrero suivi d’une reprise de volée.
Une réalisation qui illustre sa confiance actuelle et sa capacité à faire basculer une rencontre sur une inspiration individuelle.
Avec une note de 8,4/10, Boakye figure parmi les joueurs les mieux évalués de cette huitième journée.
João Ferreira, une activité récompensée
8,2/10
Note Sofascore
João Ferreira : 6 aides défensives, 5 récupérations, 3 dégagements et 8 duels au sol disputés.
Sa prestation ne s’est pas limitée à ses projections offensives. Ferreira a multiplié les interventions défensives, avec notamment cinq récupérations, trois dégagements et une interception.
Sa présence dans ce onze type souligne son importance dans l’équilibre stéphanois.
ASSE : Trois distinctions avant le choc contre le Red Star
|Joueur
|Note Sofascore
|Statistique marquante
|Jakob Breum
|7,9
|2 passes décisives
|Augustine Boakye
|8,4
|1 but
|João Ferreira
|8,2
|5 récupérations
Cette triple présence dans l’équipe type vient récompenser la performance des Verts face à Rodez, même si la seconde période a rappelé que des progrès restaient nécessaires.
L’ASSE devra désormais confirmer samedi sur la pelouse du Red Star, l’un de ses principaux concurrents dans la course à la montée.
Avec un Boakye toujours aussi décisif, un Breum inspiré et un Ferreira performant, Ian Cathro dispose de plusieurs individualités en pleine confiance avant ce rendez-vous important.
Onze type de la 8e journée de Ligue 2 – Sofascore
|Poste
|Joueur
|Club
|Note
|Gardien
|A. Ortolá
|Guingamp
|8,2
|Défenseur droit
|João Ferreira
|ASSE
|8,2
|Défenseur central
|Anthony Briançon
|Pau FC
|7,9
|Défenseur central
|Quentin Bernard
|Dijon
|7,7
|Défenseur gauche
|J. Kouadio
|Annecy
|7,8
|Milieu droit
|Augustine Boakye
|ASSE
|8,4
|Milieu axial
|M. Houdayer
|Laval
|8,6
|Milieu axial
|Jakob Breum
|ASSE
|7,9
|Milieu gauche
|H. Vargas…
|Dijon
|7,9
|Attaquant
|J. Ikanga
|Red Star
|10
|Attaquant
|P. M. Fall
|Metz
|8,7