Avant la réception de Laval, les lecteurs de Peuple-Vert ont tranché. Leur composition conserve plusieurs hommes forts du début de saison, mais redistribue aussi les places après la défaite à Guingamp. Trois joueurs sortent notamment du onze retenu avant le déplacement en Bretagne.

La claque du Roudourou a fait bouger les préférences des supporters. Pour affronter Laval, ils ont largement privilégié le 4-3-3, choisi dans 68,9 % des compositions, devant le 4-2-2-2. Dans cette organisation, Chico Lamba, Mahmoud Jaber et Thierno Ballo prennent les places occupées par Sohaib Naïr, Maxime Bernauer et Zuriko Davitashvili dans le précédent onze des lecteurs.

Des changements qui concernent chaque ligne, sans remettre en cause tous les équilibres.

Lamba préféré à Naïr, Old conserve le côté gauche

Dans les buts, Mamour Ndiaye reste le premier choix avec 85 %. Le jeune gardien conserve donc la confiance des votants après la soirée difficile vécue à Guingamp.

Devant lui, Kévin Pedro recueille une adhésion particulièrement forte : 97,6 % des compositions le retiennent. Il occupe le couloir droit, tandis que Julien Le Cardinal garde sa place dans l’axe avec 88,1 %.

C’est à ses côtés que les supporters souhaitent du changement. Chico Lamba, sélectionné à 65,4 %, intègre la charnière à la place de Sohaib Naïr. Désormais disponible, le Portugais bénéficie d’une occasion de retrouver davantage de responsabilités dans les préférences de nos lecteurs.

À gauche, Ben Old reste retenu. Avec 54,2 %, son avance est toutefois moins nette que celle des autres défenseurs présents dans ce onze.

Jaber entre au milieu, Breum fait presque l’unanimité avant Laval

Les dernières nouvelles sur la condition physique de Mahmoud Jaber ont trouvé un écho dans les compositions. Le milieu israélien apparaît dans 79,7 % des équipes et rejoint Áron Csongvai, choisi à 87,8 %.

Maxime Bernauer ne figure donc pas dans le onze. Les lecteurs préfèrent associer Jaber et Csongvai à Jakob Breum, placé au milieu dans le système retenu.

Le Danois est le joueur le plus plébiscité, avec 99 %. Malgré la défaite collective à Guingamp, sa place ne fait pratiquement aucun débat.

Ballo passe devant Davitashvili

En attaque, Irvin Cardona retrouve une place de titulaire dans le onze souhaité par les supporters. Retenu à 95,1 %, il bénéficie d’un soutien très large, comme Augustine Boakye avec 93,7 %.

Le troisième poste offensif est bien plus disputé. Thierno Ballo l’emporte avec 50,7 % et occupe le côté gauche dans la composition finale. Zuriko Davitashvili, présent dans le onze choisi avant Guingamp, n’y figure plus.

Les supporters demandent ainsi du changement, mais maintiennent leur confiance à plusieurs cadres. Reste à découvrir si Ian Cathro partagera leurs préférences au moment de dévoiler son équipe.

Le onze des supporters : Ndiaye – Pedro, Le Cardinal, Lamba, Old – Breum, Csongvai, Jaber – Boakye, Cardona, Ballo.