Le déplacement de l’ASSE à Lille, dimanche prochain, aura une saveur particulière pour trois Stéphanoises. Arrivées dans le Forez cet été en provenance du LOSC, Inna Hlushchenko, Louna Belhout-Achi et Céleste Delcroix retrouveront leur ancien club. Trois joueuses aux parcours différents, mais qui occupent désormais une place importante dans le projet de Yannick Chandioux. Et les retrouvailles pourraient tomber au meilleur moment pour les Vertes, leaders de Seconde Ligue.

Il y a encore quelques mois, elles défendaient les couleurs lilloises. Dimanche, elles pourraient contribuer à creuser l’écart entre leur ancien club et l’ASSE. Avec quatorze points en six rencontres, les Stéphanoises occupent seules la première place du championnat. En face, Lille traverse une période plus délicate. Quatrièmes avec dix points, les Nordistes viennent notamment de subir une lourde défaite face au Mans (0-4).

Un contexte particulier pour trois anciennes joueuses du LOSC, dont les trajectoires stéphanoises commencent à prendre forme.

Hlushchenko, l’ancienne Lilloise devenue indispensable

Parmi les trois recrues, Inna Hlushchenko est incontestablement la plus en vue. Arrivée en juillet, l’internationale ukrainienne s’est rapidement imposée comme une arme offensive majeure de Yannick Chandioux.

Son passage à Lille avait déjà démontré ses qualités. En deux saisons, l’attaquante avait disputé 41 rencontres de Seconde Ligue, inscrivant neuf buts et délivrant huit passes décisives. Des statistiques intéressantes pour une joueuse dont la principale force reste sa capacité à faire des différences balle au pied.

Depuis son arrivée dans le Forez, Hlushchenko confirme ces promesses. Déjà décisive contre Montpellier en préparation, elle avait également offert la victoire aux Vertes face à Nantes (2-0), en Coupe LFFP.

Mais c’est surtout lors de la réception d’Auxerre (2-0) que l’Ukrainienne a particulièrement brillé. D’abord buteuse de la tête sur un centre de Sarah Cambot, elle s’est ensuite muée en passeuse pour Tyler Isgrig. Deux actions décisives qui illustrent parfaitement son influence grandissante.

Dimanche, elle retrouvera donc un club dont elle connaît parfaitement les habitudes. Avec l’occasion de faire très mal à ses anciennes coéquipières.

Belhout-Achi, bien plus qu’une simple latérale !

Plus discrète médiatiquement, Louna Belhout-Achi n’en demeure pas moins essentielle dans le dispositif stéphanois. Après 23 rencontres disputées sous les couleurs lilloises la saison dernière, la défenseure de 21 ans a rapidement trouvé sa place dans le Forez.

Sa polyvalence constitue un atout précieux. Capable d’occuper les deux couloirs ou même de dépanner au milieu, elle s’est progressivement installée dans le onze de Chandioux.

Et son influence dépasse largement le travail défensif. Face à Metz (2-0), elle avait inscrit le but du break. Une semaine plus tard, à Cannes, elle avait de nouveau trouvé le chemin des filets pour débloquer une rencontre particulièrement compliquée.

Contre Auxerre, son implication s’est révélée plus discrète, mais tout aussi intéressante. Après avoir participé à la construction de l’action, elle effectue la touche qui permet à Sarah Cambot de centrer pour l’ouverture du score d’Hlushchenko.

Deux buts et une présence offensive constante, l’ancienne Lilloise est devenue un élément important de la réussite stéphanoise. Une pièce maitresse du jeu de Chandioux et un élément faible et qui répond toujours présent.

Delcroix, un retour qui tombe à pic !

Pour Céleste Delcroix, le début de saison a été plus mouvementé. Arrivée après cinq années passées au LOSC, la jeune défenseure avait rapidement quitté le groupe stéphanois pour disputer la Coupe du monde U20 avec les Bleuettes. Une expérience internationale marquante. Titulaire et capitaine à plusieurs reprises, elle avait participé au parcours français jusqu’aux huitièmes de finale, avant l’élimination contre le Canada (1-3).

Son retour en club avait ensuite été perturbé par des pépins physiques, qui ont freiné son intégration. Malgré une très bonne entrée en jeu face à Nantes en Coupe LFFP. Mais dimanche, face à Auxerre, Delcroix a enfin retrouvé les terrains. Entrée à la 73e minute à la place de Roxane Couasnon, elle a pu reprendre du temps de jeu après plusieurs semaines compliquées.

Une bonne nouvelle pour Chandioux, qui récupère une solution supplémentaire dans les couloirs défensifs, mais également offensifs en fin de rencontre. Et surtout, un retour qui tombe à point nommé avant les retrouvailles avec Lille.

Dimanche 8 novembre à 15h, les trois anciennes Lilloises seront donc au rendez-vous. Pour Hlushchenko, Belhout-Achi et Delcroix, ce déplacement aura forcément une dimension particulière. Mais au-delà des retrouvailles, l’enjeu reste collectif, celui de prolonger l’invincibilité stéphanoise et repousser le LOSC à sept longueurs.

De quoi donner une saveur supplémentaire à ce choc entre prétendantes à la montée !