Les Girondins de Bordeaux s’apprêtent à tourner définitivement la page Gérard Lopez. Selon les informations d’ICI Gironde, le club a été cédé au fonds d’investissement anglais Park Bench pour un euro symbolique. Un montant spectaculaire qui cache toutefois un engagement financier beaucoup plus conséquent. Benoît Trémoulinas va participer à la reconstruction du club.

Après plusieurs semaines de négociations, Gérard Lopez et Park Bench ont trouvé un accord. Le fonds anglais devient le nouveau propriétaire des Girondins pour un euro symbolique.

Ce montant ne représente cependant pas le véritable coût de l’opération. Selon ICI Gironde, les nouveaux investisseurs devront engager près de 18 millions d’euros pour assainir la situation financière du club.

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Deux validations encore attendues

Une grande partie de cette somme doit permettre de traiter les dettes des Girondins. Le nouveau plan de continuation prévoit notamment 12 à 13 millions d’euros de dettes, avec un remboursement étalé sur douze ans. Des accords ont également été trouvés avec plusieurs créanciers.

La reprise doit encore franchir deux étapes. Le tribunal de commerce de Bordeaux doit homologuer le nouveau plan de continuation. Le changement d’actionnaire et le budget 2026-2027 devront ensuite être validés par la commission régionale de contrôle des clubs de Nouvelle-Aquitaine.

Les Girondins pourront alors se concentrer sur leur reconstruction sportive en Régional 1. Pour Gérard Lopez, l’aventure bordelaise touche à sa fin : selon ICI Gironde, il a notamment renoncé à sa clause de retour à meilleure fortune et ne devrait plus être lié au club une fois l’opération définitivement validée.

Un immense chantier attend Park Bench

Le nouvel actionnaire récupère surtout un club à reconstruire presque intégralement. Après avoir connu la Ligue 1 pendant des décennies, Bordeaux évolue désormais en Régional 1, soit le sixième échelon du football français. La priorité sera donc d’abord de retrouver une stabilité financière avant d’espérer enclencher une remontée sportive. Malgré cette situation, les Girondins conservent une histoire, une identité et une importante communauté de supporters. C’est précisément tout le pari de Park Bench : assainir les comptes pour permettre à l’un des clubs historiques du football français de repartir progressivement de l’avant.

Trémoulinas : Un ancien de l’ASSE prêt à participer à la reconstruction

Cette nouvelle ère pourrait également être marquée par le retour d’un visage bien connu dans le Forez. Benoît Trémoulinas, passé par l’ASSE lors de la saison 2013-2014, serait prêt à rechausser les crampons à 40 ans pour aider son club formateur. Champion de France avec Bordeaux en 2009, l’ancien latéral aurait lui-même contacté la direction pour proposer ses services gratuitement.

Les Girondins doivent rapidement constituer une équipe compétitive avant leur premier match de championnat, programmé le 17 octobre à Bayonne, avec l’ambition de rejoindre la National 2 dès cette saison. Des jeunes du club devraient être intégrés au groupe professionnel, tandis que Bordeaux travaille également sur plusieurs renforts. Selon ICI Gironde, des discussions avancées sont notamment menées avec Baptiste Guillaume et Namaroko Diallo.

Le possible retour de Trémoulinas donnerait une dimension symbolique supplémentaire au nouveau projet : un ancien Vert, mais surtout un enfant des Girondins, prêt à revenir pour participer à la reconstruction du club.