L’ASSE a changé de visage depuis octobre. Moins prolifique, elle a pourtant amélioré son rendement en championnat. Le changement de gardien, les ajustements défensifs et une gestion différente des rencontres éclairent cette transformation. Mais les chiffres réservent quelques surprises : ni Mamour Ndiaye ni la nouvelle charnière ne peuvent, à eux seuls, tout expliquer.

Les premières semaines ont installé l’image d’une ASSE capable de faire exploser les défenses. Les dernières rencontres ont révélé une autre qualité : gagner lorsque le match reste longtemps fermé, lorsque l’adversaire confisque le ballon ou lorsqu’un seul but doit suffire.

Pour mesurer cette évolution, nous avons comparé les sept premières journées, disputées en août et septembre, aux six suivantes, entre la réception de Rodez et le déplacement à Reims. Les calculs effectués à partir des résultats officiels de l’ASSE font apparaître un changement considérable.

En Ligue 2 Août – Septembre

Journées 1 à 7 · 7 matchs Octobre – Novembre

Journées 8 à 13 · 6 matchs Victoires 5 5 Nuls 1 0 Défaites 1 1 Buts marqués 19 7 Buts marqués / match 2,71 1,17 Buts encaissés 8 3 Buts encaissés / match 1,14 0,50 Matchs sans encaisser 2 sur 7 5 sur 6 Points / match 2,29 2,50 Championnat uniquement · Bilan après Reims-ASSE du 21 novembre 2026.

La moyenne offensive a diminué de 57 %, alors que le rendement comptable a progressé. Les Verts ont gagné aussi souvent sur une séquence de championnat plus courte.

Ndiaye a accompagné le changement, il ne l’a pas déclenché seul

Le rapprochement est tentant : Gautier Larsonneur s’est blessé, Mamour Ndiaye a pris sa place et l’ASSE a davantage fermé sa porte. La chronologie oblige cependant à nuancer cette lecture.

Le premier match sans encaisser de la nouvelle séquence a été réalisé contre Rodez, avec Larsonneur dans les buts pendant presque toute la rencontre. Ce soir-là, Cathro a également aligné une défense remaniée : Pedro et Naïr dans l’axe, Ferreira et Old dans les couloirs, en l’absence de Le Cardinal et de Lamba. L’amélioration a donc commencé avant la première titularisation de Ndiaye.

Le Sénégalais a ensuite participé pleinement à cette solidité. Sur ses cinq titularisations en Ligue 2, il a gardé quatre fois sa cage inviolée. Ses trois buts encaissés l’ont tous été à Guingamp.

Pour autant, un match sans encaisser mesure la performance d’une équipe entière. Au Red Star comme contre Laval, les statistiques n’ont recensé qu’une frappe cadrée adverse. Ndiaye a assuré son travail dans des rencontres où le collectif a fortement limité son exposition.

À Reims, sa contribution a été plus directement observable. À la 55e minute, il a repoussé une tentative de Soumano. Six minutes plus tard, Davitashvili a marqué. Dans un match remporté sur la plus petite marge, cet arrêt a pesé sur le résultat.

Ndiaye a donc conforté la progression défensive et a su intervenir dans un moment décisif. En revanche, les éléments disponibles ne permettent pas de mesurer précisément ce que son remplacement par Larsonneur aurait changé. Il faudrait notamment comparer la difficulté des tirs subis par chacun, et pas seulement les buts encaissés.

Pedro dans l’axe, Ferreira à droite : une solution née des absences

L’évolution de la défense a suivi plusieurs mutations. Contre Rodez, Pedro a été replacé dans l’axe parce que Le Cardinal et Lamba étaient indisponibles. Au Red Star, Cathro a débuté avec Le Cardinal et Naïr devant Ndiaye.

Contre Nantes, un nouvel imprévu a modifié les équilibres : malade, Naïr a dû renoncer. Pedro a retrouvé l’axe, cette fois aux côtés de Le Cardinal, et Ferreira a occupé le côté droit. Une solution de remplacement est ainsi devenue une véritable option pour le onze.

Cette association Pedro-Le Cardinal a ensuite débuté contre Laval, puis à Reims. Ces trois rencontres se sont terminées sans but encaissé. Après le succès face aux Lavallois, Cathro a d’ailleurs reconduit exactement la même équipe à Delaune. La concurrence lui a permis de trouver une configuration qu’il a ensuite stabilisée.

Cela ne signifie pas que Naïr serait devenu responsable des difficultés défensives. Il a participé aux rencontres sans encaisser contre Rodez et le Red Star. Les résultats, en revanche, valident plusieurs associations, davantage qu’ils ne condamnent un seul homme.

Le cas de Guingamp montre surtout les limites d’une lecture individuelle. Naïr avait retrouvé l’axe, Pedro le côté droit et Ferreira le côté gauche. Mais l’ASSE a aussi changé son attaque et a été mise en difficulté collectivement. Isoler un joueur pour expliquer les trois buts encaissés reviendrait à oublier tout le reste.

La concurrence apporte surtout des solutions supplémentaires

La présence de Naïr et de Lamba sur le banc contre Laval a offert à Cathro davantage de possibilités dans la gestion de sa défense. Pedro peut évoluer dans l’axe comme à droite ; Ferreira peut occuper les deux côtés. L’entraîneur dispose donc de plusieurs moyens pour répondre à une absence ou modifier son organisation.

L’effet psychologique de cette concurrence reste, lui, impossible à chiffrer. Rien ne permet d’affirmer que les titulaires ont mieux défendu parce qu’ils se sont sentis menacés. Son apport le plus concret a été d’élargir les choix du staff, puis de permettre la continuité lorsque l’association a fonctionné.

Un autre détail mérite l’attention : Ben Old a débuté les cinq rencontres sans encaisser de cette séquence. Il était remplaçant au coup d’envoi à Guingamp. C’est une concordance intéressante, cohérente avec son installation dans le couloir gauche. Elle ne suffit toutefois pas à lui attribuer la différence de rendement de la défense : les adversaires, les partenaires et les scénarios ont également été différents.

Le premier responsable du progrès reste le collectif

Les déclarations de Cathro montrent que la réduction des buts encaissés a fait l’objet d’un travail assumé. Après la victoire au Red Star, dès le 17 octobre, il avait fixé cette priorité : « On doit concéder moins de buts. »

Le technicien avait également insisté sur le faible nombre d’occasions abandonnées à l’adversaire et sur le calme apporté par Ndiaye. Le discours concernait déjà l’organisation de l’ensemble de l’équipe.

Après Reims, Le Cardinal a décrit cela : « Ce n’est pas obligé d’avoir tout le temps la balle, de tout le temps presser. On avait une équipe compacte, solidaire, qui a bien défendu tout au long du match. »

Une déclaration qui éclaire la transformation opérée. Le gardien et les défenseurs ont bénéficié d’une équipe capable d’accepter certaines phases sans ballon. Autre élément d’importance, la paire Bernauer-Csongvai a aussi conservé une place centrale dans les dernières compositions : de quoi affirmer que la protection de la défense ne s’est pas limitée aux quatre joueurs alignés derrière.

Guingamp a rappelé ce qui pouvait se produire lorsque cette organisation disparaissait. Cathro avait alors déclaré : « Nous avons besoin de structure, d’ordre. On ne doit pas se précipiter avec l’ambition de marquer trois buts par rencontre. »

Pourquoi l’ASSE a-t-elle marqué beaucoup moins ?

La première explication est statistique : le début de saison a placé la barre très haut. Les Verts ont inscrit seize buts lors des cinq premières journées. La diminution a ensuite commencé avec Dunkerque et Metz.

Les dernières rencontres ont également posé des problématiques un peu différentes.

Contre Nantes, l’ASSE a affronté un bloc très bas. Le match est resté longtemps fermé et Boakye n’a débloqué la situation qu’à la 89e minute, sur un centre de Jaber après une initiative de Pedro. Ce soir-là, la faible production offensive s’est expliquée en partie par la difficulté à ouvrir une défense regroupée.

À Reims, la situation a été différente. Les Verts ont terminé avec 46 % de possession et sept tirs. Ils ont accepté un match disputé, dans lequel les deux équipes ont longtemps cherché à limiter les espaces. Le but est venu d’une action conclue par un entrant, Davitashvili. L’ASSE a produit moins de situations, mais elle a exploité celle qui a fait basculer la rencontre.

Guingamp a offert un troisième scénario : les Stéphanois ont poussé, multiplié les tentatives et parfois précipité leurs choix, sans marquer. Ont été recensés 21 tirs, dont seulement trois cadrés. Le volume de frappes a existé mais la précision a manqué.

Le même bilan offensif peut donc recouvrir des réalités très différentes : un bloc difficile à ouvrir, un rapport de force équilibré ou une attaque imprécise. Sans une série complète et homogène sur la qualité des occasions, il serait excessif d’attribuer toute la baisse à un sacrifice offensif décidé par Cathro.

Une attaque encore perfectible, une équipe devenue moins dépendante d’elle

Le progrès défensif n’a pas effacé les besoins devant. Après Laval, Cathro avait lui-même regretté que son équipe n’ait pas davantage exploité les espaces laissés en seconde période. La victoire n’avait donc pas effacé les possibilités d’amélioration dans la construction et la capacité à creuser l’écart.

Le retour décisif de Davitashvili à Reims a, lui, apporté une réponse depuis le banc. L’ASSE peut désormais faire évoluer son attaque pendant une rencontre. A l’heure où l’efficacité du banc est questionnée, la réponse aura été on ne peut plus claire !

La principale évolution se situe là : les Verts ont moins eu besoin d’une attaque débordante d’efficacité pour prendre trois points. Leur organisation a rendu possibles des victoires serrées, puis un arrêt, un centre ou un changement a suffi pour faire la différence.

Contre Nancy, cette solidité constituera un appui. La prochaine étape sera de la conserver tout en retrouvant davantage de situations favorables devant le but. Cathro a construit plusieurs façons de gagner ; il doit maintenant parvenir à les faire coexister dans un même match.