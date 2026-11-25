La victoire à Reims a resserré le classement des temps de jeu de l’ASSE. Maxime Bernauer conserve la première place, mais Kévin Pedro se rapproche. Plus bas, Cardona gagne deux rangs et Svetlin relance son compteur.

Le déplacement à Auguste-Delaune a confirmé la confiance de Ian Cathro envers ses titulaires. Le technicien a reconduit le onze victorieux contre Laval, avant d’effectuer cinq changements en seconde période.

En ajoutant cette rencontre au classement des temps de jeu, Bernauer reste le joueur le plus utilisé, championnat et Coupe de France cumulés.

Bernauer reste devant, Pedro réduit l’écart

Remplacé à la 77e minute par Mahmoud Jaber, Maxime Bernauer atteint 1 145 minutes. Kévin Pedro, qui a joué toute la rencontre, totalise désormais 1 136 minutes. L’écart entre les deux défenseurs passe ainsi de 22 à seulement neuf minutes.

Áron Csongvai complète le podium avec 1 125 minutes. Augustine Boakye et Julien Le Cardinal franchissent, eux, le cap des 1 000 minutes, avec respectivement 1 063 et 1 059 minutes.

Cardona gagne deux places, Naïr recule

Irvin Cardona a disputé 85 minutes avant de céder sa place à Joshua Duffus. Avec 918 minutes, il passe de la huitième à la sixième position.

Thierno Ballo atteint 902 minutes après sa sortie à la 58e minute. Les deux attaquants dépassent Sohaib Naïr, resté à 900 minutes et désormais huitième.

Davitashvili décisif, Svetlin retrouve des minutes

Le temps de jeu ne dit pas tout de l’influence d’un joueur. Zuriko Davitashvili n’a eu besoin que de trois minutes pour faire basculer la rencontre, après son entrée à la place de Ballo. Son but sur le centre de Boakye a offert la victoire aux Verts.

Autre évolution : Tamar Svetlin a retrouvé la compétition. Entré à la 85e minute à la place de Jakob Breum, le Slovène a participé à la protection du résultat. Un retour qui élargit les possibilités de Cathro avant la prochaine rencontre de Coupe de France.

Le classement après Reims-ASSE