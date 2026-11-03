La défaite à Guingamp a aussi modifié le classement des temps de jeu de l’ASSE. Pour la première fois de la saison en championnat, Áron Csongvai n’a pas terminé une rencontre. Une sortie qui permet à un autre Stéphanois de prendre la tête.

Dix journées, dix titularisations et 900 minutes disputées. Avant le déplacement à Roudourou, Csongvai n’avait pas manqué une seule minute de Ligue 2 cette saison. Ni les changements de scénario ni les rotations d’Ian Cathro n’avaient interrompu sa série.

Elle s’est arrêtée samedi, lors de la défaite contre Guingamp (3-0). Le Hongrois a cédé sa place à Mahmoud Jaber dès la pause, dans le cadre du triple changement effectué par l’entraîneur stéphanois.

Une première sortie pour Csongvai, un nouveau leader

Avec 45 minutes supplémentaires, Csongvai porte son total à 945 minutes en onze journées. Il reste l’un des joueurs les plus utilisés par Cathro, mais perd sa première place.

Kévin Pedro passe devant avec 956 minutes, soit onze de plus que son partenaire. Le défenseur a disputé l’intégralité de la rencontre en Bretagne et devient le Stéphanois le plus utilisé en championnat. Son temps de jeu traduit la place qu’il a prise dans l’équipe, aussi bien dans un couloir que dans l’axe.

La sortie de Csongvai ne remet pas en cause la confiance qui lui est accordée, bien évidemment. Elle s’inscrit dans une tentative de réaction collective : João Ferreira et Thierno Ballo ont également été remplacés à la mi-temps par Ben Old et Irvin Cardona.

Dans son analyse après Guingamp, Cathro a expliqué avoir voulu relancer son équipe différemment au retour des vestiaires. L’entraîneur a surtout pointé une perte d’organisation collective, sans limiter les responsabilités aux joueurs, et notamment à Csongvai.

Boakye dépasse Bernauer, Jaber gagne du terrain

Derrière le duo de tête, Augustine Boakye monte sur le podium avec 902 minutes. Il devance de peu Sohaib Naïr, revenu dans le onze après son absence contre Nantes, et Maxime Bernauer, remplacé en seconde période à Guingamp.

Plus bas, le partage du temps de jeu reste particulièrement serré à gauche. Old totalise 444 minutes, contre 434 pour Ferreira. Le Portugais a commencé samedi, mais le Néo-Zélandais a disputé toute la seconde période : leur écart reste donc de dix minutes.

Jaber a, lui, presque doublé son total en une rencontre. Passé de 49 à 94 minutes, le milieu a bénéficié de sa plus longue apparition en championnat cette saison. Il reste encore loin des joueurs installés dans l’entrejeu, mais cette mi-temps complète lui offre davantage de rythme.

Le classement complet des temps de jeu de l’ASSE place ensuite Adam Baallal à 48 minutes, Nadir El Jamali à 37, Chico Lamba à 30, Nathan Kasia à 17 et Elyes Dhaoui à 10.

Temps de jeu des joueurs ASSE

1
Pedro Kevin Défenseurs · #23
MJ 11
956 Minutes
2
Csongvai Aron Milieux · #14
MJ 11
945 Minutes
3
Boakye Augustine Milieux · #20
MJ 11
902 Minutes
4
Nair Sohaib Défenseurs · #18
MJ 10
900 Minutes
5
Bernauer Maxime Défenseurs · #6
MJ 11
898 Minutes
6
Le Cardinal Julien Défenseurs · #26
MJ 10
834 Minutes
7
Cardona Irvin Attaquants · #7
MJ 11
753 Minutes
8
Larsonneur Gautier Gardiens · #30
MJ 8
718 Minutes
9
Breum Jakob Milieux · #10
MJ 10
680 Minutes
10
Ballo Thierno Attaquants · #8
MJ 11
664 Minutes
11
Davitashvili Zuriko Attaquants · #22
MJ 10
581 Minutes
12
Old Ben Défenseurs · #11
MJ 8
444 Minutes
13
Ferreira Joao Défenseurs · #13
MJ 8
434 Minutes
14
Svetlin Tamar Milieux · #16
MJ 6
376 Minutes
15
Ndiaye Mamour Gardiens · #1
MJ 4
272 Minutes
16
Duffus Joshua Attaquants · #17
MJ 11
236 Minutes
17
Jaber Mahmoud Milieux · #5
MJ 4
94 Minutes
18
Baallal Adam Milieux · #32
MJ 5
48 Minutes
19
El Jamali Nadir Milieux · #31
MJ 4
37 Minutes
20
Lamba Chico Défenseurs · #15
MJ 2
30 Minutes
21
Kasia Nathan Défenseurs · #37
MJ 2
17 Minutes
22
Dhaoui Elyes Milieux · #46
MJ 1
10 Minutes
23
Lavallee Lucas Gardiens · #40
MJ 0
0 Minutes
24
Paalberg Marten-Chris Attaquants · #18
MJ 0
0 Minutes
25
Sissoko Modibo Milieux · #35
MJ 0
0 Minutes
26
Teillol Tom Défenseurs · #52
MJ 0
0 Minutes
27
Toty Mylan Attaquants · #52
MJ 0
0 Minutes
Mis à jour automatiquement le 3 octobre 2026 à 19:45.