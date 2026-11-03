La défaite à Guingamp a aussi modifié le classement des temps de jeu de l’ASSE. Pour la première fois de la saison en championnat, Áron Csongvai n’a pas terminé une rencontre. Une sortie qui permet à un autre Stéphanois de prendre la tête.

Dix journées, dix titularisations et 900 minutes disputées. Avant le déplacement à Roudourou, Csongvai n’avait pas manqué une seule minute de Ligue 2 cette saison. Ni les changements de scénario ni les rotations d’Ian Cathro n’avaient interrompu sa série.

Elle s’est arrêtée samedi, lors de la défaite contre Guingamp (3-0). Le Hongrois a cédé sa place à Mahmoud Jaber dès la pause, dans le cadre du triple changement effectué par l’entraîneur stéphanois.

Une première sortie pour Csongvai, un nouveau leader

Avec 45 minutes supplémentaires, Csongvai porte son total à 945 minutes en onze journées. Il reste l’un des joueurs les plus utilisés par Cathro, mais perd sa première place.

Kévin Pedro passe devant avec 956 minutes, soit onze de plus que son partenaire. Le défenseur a disputé l’intégralité de la rencontre en Bretagne et devient le Stéphanois le plus utilisé en championnat. Son temps de jeu traduit la place qu’il a prise dans l’équipe, aussi bien dans un couloir que dans l’axe.

La sortie de Csongvai ne remet pas en cause la confiance qui lui est accordée, bien évidemment. Elle s’inscrit dans une tentative de réaction collective : João Ferreira et Thierno Ballo ont également été remplacés à la mi-temps par Ben Old et Irvin Cardona.

Dans son analyse après Guingamp, Cathro a expliqué avoir voulu relancer son équipe différemment au retour des vestiaires. L’entraîneur a surtout pointé une perte d’organisation collective, sans limiter les responsabilités aux joueurs, et notamment à Csongvai.

Boakye dépasse Bernauer, Jaber gagne du terrain

Derrière le duo de tête, Augustine Boakye monte sur le podium avec 902 minutes. Il devance de peu Sohaib Naïr, revenu dans le onze après son absence contre Nantes, et Maxime Bernauer, remplacé en seconde période à Guingamp.

Plus bas, le partage du temps de jeu reste particulièrement serré à gauche. Old totalise 444 minutes, contre 434 pour Ferreira. Le Portugais a commencé samedi, mais le Néo-Zélandais a disputé toute la seconde période : leur écart reste donc de dix minutes.

Jaber a, lui, presque doublé son total en une rencontre. Passé de 49 à 94 minutes, le milieu a bénéficié de sa plus longue apparition en championnat cette saison. Il reste encore loin des joueurs installés dans l’entrejeu, mais cette mi-temps complète lui offre davantage de rythme.

Le classement complet des temps de jeu de l’ASSE place ensuite Adam Baallal à 48 minutes, Nadir El Jamali à 37, Chico Lamba à 30, Nathan Kasia à 17 et Elyes Dhaoui à 10.