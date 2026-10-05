Ian Cathro a installé ses cadres, mais la reprise pourrait remettre plusieurs places en jeu. Entre les joueurs qui ont porté le début de saison et ceux qui retrouvent des possibilités de jouer, l’ASSE aborde une nouvelle étape. Le classement des temps de jeu éclaire les choix qui attendent l’entraîneur avant Rodez.

La trêve a interrompu une première partie de saison qui nous laisse sur notre faim. Après cinq victoires consécutives, les Verts ont perdu à Dunkerque puis laissé échapper deux points à Metz. Ils retrouveront le championnat le 10 octobre, avant quatre autres rencontres contre le Red Star, Nantes, Guingamp et Laval. Cette série demandera de la constance, mais aussi des solutions lorsque les matchs se compliqueront.

Dans ce contexte, le classement des temps de jeu de l’ASSE dessine une équipe à deux vitesses : un noyau très utilisé et plusieurs joueurs dont la saison reste encore à lancer.

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Cathro a ses hommes de confiance

Trois joueurs ont disputé les 630 minutes des sept premières journées : Áron Csongvai, Gautier Larsonneur et Sohaib Naïr. Julien Le Cardinal suit presque au même niveau. Kévin Pedro et Maxime Bernauer complètent ce groupe très sollicité.

1 Csongvai Aron Milieux · #14 MJ 7 630 Minutes 2 Larsonneur Gautier Gardiens · #30 MJ 7 630 Minutes 3 Nair Sohaib Défenseurs · #18 MJ 7 630 Minutes 4 Le Cardinal Julien Défenseurs · #26 MJ 7 626 Minutes 5 Pedro Kevin Défenseurs · #23 MJ 7 596 Minutes 6 Bernauer Maxime Défenseurs · #6 MJ 7 566 Minutes

Augustine Boakye et Irvin Cardona dépassent également les 500 minutes.

Cette stabilité ne date pas de septembre. Dès les trois premières journées, dix joueurs avaient commencé toutes les rencontres. Cathro avait rapidement fixé une base, avant que les blessures et les ajustements offensifs ne modifient certaines associations.

Le ralentissement avant la trêve pose désormais une question de composition. Faut-il prolonger les associations qui ont réussi au départ ou ouvrir davantage l’équipe ? Un changement ne se justifie pas uniquement par deux résultats décevants. En revanche, les prochaines semaines doivent permettre aux concurrents de peser sur les décisions.

Breum et Duffus ne sont pas dans la même situation

Devant, les écarts sont plus marqués : Thierno Ballo compte 431 minutes, Zuriko Davitashvili 391 et Jakob Breum 338. Joshua Duffus a participé aux sept matchs, mais ne totalise que 171 minutes. Ses apparitions régulières correspondent donc à un rôle de complément.

Le cas de Breum est différent. Le Danois avait commencé les trois premières journées, avant une sortie sur blessure contre Grenoble. Son total actuel n’est donc pas le signe d’un recul dans la hiérarchie sportive, bien au contraire.

Vendredi, il a inscrit un doublé lors de la victoire contre Sion. Ballo a également marqué deux fois. Ce match de préparation leur a donné du rythme avant le retour des internationaux.

Cathro devra choisir ses associations selon l’adversaire et l’état de forme de chacun. Pour Duffus, l’enjeu sera de transformer ses entrées en occasions de commencer davantage de rencontres. Pour Breum, il s’agira plutôt de retrouver la continuité qui avait accompagné ses premiers matchs.

Lamba et Jaber peuvent modifier les équilibres

En bas du classement, Chico Lamba ne compte que quatre minutes et Mahmoud Jaber 25. Ces chiffres reflètent surtout des reprises contrariées. Ils ne suffisent pas à mesurer la place que les deux joueurs pourraient prendre une fois disponibles.

Lamba vient de disputer un match complet contre Sion. Julien Le Cardinal, victime d’une béquille à Metz, a été préservé. Jaber travaille encore à part et son retour était espéré vendredi sous sept à dix jours.

Le Portugais offre ainsi une possibilité supplémentaire dans l’axe. Le retour de Jaber pourrait, lui, élargir les choix au milieu. Leur disponibilité ne signifie pas une titularisation immédiate, mais elle peut donner à Cathro davantage de moyens pour remplacer un joueur, ajuster son équipe ou conserver un avantage.

La réception de Rodez sera un premier rendez-vous qui permettra de meiux comprendre comment le coach compte gérer ses hommes. Les cadres ont largement contribué aux points déjà pris. Ceux qui attendent derrière doivent maintenant apporter assez pour obtenir davantage qu’une entrée en fin de match.