Ils sont 23 joueurs à avoir porté le maillot de l’ASSE depuis le début de la saison. Parmi eux, la plupart sont arrivés sous l’ère Kilmer Sports. Seuls Gautier Larsonneur ou quelques jeunes formés à Saint-Étienne font office d’exceptions. Ian Cathro semble apprécier la formation stéphanoise. Mais à l’heure actuelle, quelle part occupent-ils dans le temps de jeu global ? On fait le point.

Dès son arrivée à l’Étrat, Ian Cathro a vu un groupe se construire avec l’arrivée de nombreuses recrues. Dans le même temps, de nombreux jeunes de la Formation ASSE ont pris part à des séances d’entraînement et à plusieurs matchs de préparation. Après le match face aux Rangers en juillet dernier, Ian Cathro déclarait : « Je suis très heureux qu’on ait pu donner du temps de jeu à ces joueurs. […] Je sais que les joueurs qui sortent de notre centre de formation sont importants. Ils portent l’identité du club. On ne doit pas avoir peur de leur donner ce genre d’opportunités. […] À partir de maintenant, ils vont devoir travailler et, pour la suite, on verra. »

Ian Cathro a testé de nombreux jeunes de l’ASSE

Parmi ces jeunes, on retrouvait notamment Alexis Colombet (gardien de but), Axel Dodote (défenseur central) aujourd’hui prêté à Pau, tout comme Luan Gadegbeku (milieu de terrain). Nathan Kasia (défenseur), Tom Teillol (latéral) ou encore Mehdi Lutin Zidee (ailier)… Ils sont encore nombreux si l’on compte les joueurs arrivés en post-formation comme Adam Baallal ou Oussama Benkou… Certains ont même pu avoir de nouveau du temps de jeu lors de la rencontre remportée 5-1 face à Sion durant la trêve internationale.

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Une réalité bien différente au cours de la saison

Si l’on se réfère à la saison actuelle et aux 23 joueurs utilisés, 3 seulement sont issus du centre de formation stéphanois. Le nombre total de minutes jouées est de 7 921 minutes si l’on compte l’ensemble de l’effectif. Pour les joueurs formés à l’ASSE, on arrive à 718 minutes. Ceci ne représente que 9,06 %.

Il est important de noter que les temps de jeu de ces éléments sont complètement différents. 687 minutes pour Kévin Pedro, 17 minutes pour Nathan Kasia et 14 minutes pour Nadir El Jamali. À lui seul, Kévin Pedro accumule 8,7 % du temps de jeu global de l’effectif. Il s’agit d’ailleurs du 4e joueur le plus utilisé par Ian Cathro.

En ajoutant Adam Baallal (48 minutes) et Elyes Dhaoui (11 minutes) face à Rodez, la part attribuée aux jeunes formés ou post-formés au club augmente légèrement.