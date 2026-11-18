Propriétaire de l’AS Saint-Étienne, Larry Tanenbaum pourrait s’intéresser à un nouveau projet dans le football nord-américain. Selon le média québécois Dans les Coulisses, le milliardaire canadien aurait été sondé pour une éventuelle reprise du CF Montréal. Une piste qui interroge, alors que l’homme d’affaires possède déjà plusieurs investissements dans le sport professionnel.

L’AS Saint-Étienne pourrait-elle se retrouver indirectement au cœur d’un nouveau dossier sportif au Canada ? C’est une possibilité évoquée par Maxime Truman, administrateur du site Dans les Coulisses. Selon ses informations, Geoff Molson aurait échangé avec Larry Tanenbaum afin d’évaluer la pertinence économique d’un éventuel rachat du CF Montréal, anciennement connu sous le nom d’Impact de Montréal.

L’objectif serait notamment de maintenir le club dans la métropole québécoise. Une perspective qui met en lumière le profil particulier du propriétaire des Verts, déjà très présent dans le paysage sportif nord-américain.

Larry Tanenbaum, un propriétaire déjà bien implanté dans le sport

À 81 ans, Larry Tanenbaum dispose d’une solide expérience dans le sport professionnel. Sa fortune est estimée à près de 3 milliards de dollars américains. L’homme d’affaires canadien a notamment joué un rôle majeur dans le développement de Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), propriétaire de plusieurs franchises sportives de Toronto.

Il a ainsi participé à l’acquisition des Toronto Raptors et de l’Air Canada Centre. Il a également occupé des fonctions dirigeantes auprès des Maple Leafs, des Raptors, du Toronto FC et des Argonauts. Son réseau et sa réputation dans le sport nord-américain constituent des atouts importants dans un éventuel projet de reprise.

Larry Tanenbaum n’a d’ailleurs pas quitté le monde du sport. À travers sa société Kilmer Sports Ventures, il détient encore plusieurs participations. On retrouve notamment le Tempo de Toronto, engagé en WNBA, ainsi qu’un investissement dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Et surtout, il est déjà propriétaire de l’AS Saint-Étienne. Il avait acquis le club ligérien en 2024 pour environ 25 millions d’euros. Cette présence dans le football français donne une dimension particulière à cette possible opération montréalaise.

Un autre élément mérite d’être souligné : Ivan Gazidis, président de l’ASSE, figure également dans l’environnement de Kilmer Sports Ventures. L’ancien dirigeant d’Arsenal et de l’AC Milan apporte une expérience importante du football international.

Un rachat du CF Montréal loin d’être acquis

Si le profil de Larry Tanenbaum présente plusieurs garanties, sa candidature comporte aussi des zones d’ombre. La première concerne son attachement à Toronto. L’homme d’affaires est profondément implanté dans la Ville Reine et conserve notamment des intérêts sportifs dans cette ville.

Un éventuel investissement à Montréal pourrait donc susciter des interrogations. Les rivalités entre les deux métropoles canadiennes sont bien connues. Reste que Geoff Molson, lui-même propriétaire des Canadiens de Montréal, est également associé au projet du Tempo de Toronto. Une situation qui montre que les frontières entre les deux marchés ne sont pas forcément infranchissables.

L’aspect financier constitue une autre interrogation. Larry Tanenbaum a récemment vendu ses parts dans MLSE, dans le cadre d’une opération valorisant la société à 4,35 milliards de dollars canadiens. Selon Maxime Truman, cette décision lui aurait notamment permis de rembourser des dettes liées à ses investissements et de sécuriser une partie de son patrimoine.

Le milliardaire semble désormais privilégier des projets de taille plus modeste. Le Tempo de Toronto lui aurait ainsi coûté environ 50 millions de dollars américains, tandis que son investissement dans l’ASSE aurait représenté près de 25 millions d’euros.

À 81 ans, son envie de s’engager dans une nouvelle opération d’envergure reste également une question. Toutefois, son fils Kenneth occupe une fonction dirigeante importante au sein de l’entreprise familiale. Il est vice-président du conseil d’administration et supervise plusieurs filiales. Une organisation qui pourrait faciliter la poursuite des investissements sportifs à l’avenir.

L’ASSE au cœur des ambitions de Kilmer Sports Ventures

Pour les supporters stéphanois, cette information mérite forcément attention. Le propriétaire des Verts pourrait-il envisager de diversifier encore ses investissements dans le football ? À ce stade, rien ne permet de l’affirmer.

Les échanges évoqués par Maxime Truman relèvent avant tout d’une démarche exploratoire. Il ne s’agit ni d’une offre officielle de Larry Tanenbaum ni d’un accord pour reprendre le CF Montréal. Le rôle éventuel de Geoff Molson reste lui aussi à préciser.

Une chose est néanmoins certaine : le portefeuille sportif de Kilmer Sports Ventures dépasse largement les frontières de Saint-Étienne. Entre le basket féminin, le hockey féminin et le football, le groupe canadien poursuit une stratégie de présence dans plusieurs disciplines.

Pour le CF Montréal, l’enjeu est de trouver un investisseur capable de garantir l’avenir de la franchise dans sa ville. Pour l’ASSE, ce dossier permet surtout de mesurer les ambitions et les réseaux de son propriétaire.