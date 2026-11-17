Alors que la trêve touche progressivement à sa fin, l’ASSE a retrouvé les terrains d’entraînement ce mardi matin. Une reprise marquée par plusieurs retours, dont celui de Nadir El Jamali. Mais la principale bonne nouvelle concerne Tamar Svetlin. Absent depuis plusieurs semaines en raison d’une douleur au tendon d’Achille, le milieu slovène a retrouvé le groupe.

ASSE : Tamar Svetlin retrouve le groupe

C’est une nouvelle qui devrait réjouir Ian Cathro. Touché au tendon d’Achille depuis la mi-octobre, Tamar Svetlin poursuit sa réathlétisation et franchit une nouvelle étape dans son processus de retour.

Après avoir effectué plusieurs séances individuelles, notamment avec ballon, l’international slovène a participé à l’entraînement avec ses partenaires ce mardi matin.

Une évolution positive qui confirme sa progression. Vendredi dernier, Ian Cathro avait déjà laissé entendre que le retour de son milieu de terrain se rapprochait.

« Ça ne se mesure plus en mois, mais plutôt en semaines. »

Le technicien écossais avait toutefois refusé de communiquer une date précise afin de ne pas ajouter de pression sur son joueur.

La prudence reste donc de mise. Si Svetlin pourrait éventuellement prétendre à une place dans le groupe pour affronter Reims, aucune décision n’a encore été annoncée. Le staff stéphanois ne prendra aucun risque inutile.

Quatre solutions au milieu pour Ian Cathro

Au-delà de son retour prochain à la compétition, la récupération de Tamar Svetlin représente une excellente nouvelle pour l’équilibre de l’effectif.

Ian Cathro pourrait prochainement disposer de quatre solutions pour composer son entrejeu : Aaron Csongvai, Maxime Bernauer, Mahmoud Jaber et Tamar Svetlin.

Une concurrence bienvenue à l’approche d’une séquence particulièrement exigeante en Ligue 2, avec notamment Reims, Nancy et Pau au programme avant la trêve hivernale.

Le profil du Slovène pourrait également offrir de nouvelles possibilités tactiques. Un retour progressif n’est pas à exclure, tout comme une utilisation ponctuelle dans un rôle légèrement plus avancé sur le terrain.

Un renfort attendu avant Reims

Les regards seront tournés vers Tamar Svetlin dans les prochains jours. Sa capacité à enchaîner les séances devrait permettre au staff d’affiner son calendrier de reprise.

Sa présence à Reims reste incertaine, mais une chose est sûre : le milieu slovène n’a jamais semblé aussi proche de retrouver la compétition.