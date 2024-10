L'ASSE l'a emporté contre l'AJ Auxerre 3-1 hier. Cette victoire passe le compteur point à 7 en 7 matchs. Un rythme qui permet aux stéphanois d'être dans les temps de passage dans leur objectif maintien. Forcément satisfait, Dennis Appiah s'est livré au micro de France Bleu hier soir. Extraits.

"Ca vient valider le point pris contre Nantes" (Appiah après ASSE-AJA)

"Ça vient valider le point qu'on a pris à l'extérieur contre Nantes. Je pense aussi que c'est un match abouti. Donc c'est bien de prendre trois points, on a fait un match abouti, mais sur les quatre derniers matchs, on prend quand même sept points sur douze, donc au final, ce n'est pas dégueu. On gagne nos deux matchs à domicile, donc. Non, non, c'est bien. C'est important de gagner en plus contre une équipe concurrente, une équipe concurrente directe. Donc voilà, on est super content d'avoir pris trois points ici. Je pense que dans la manière, c'était intéressant.

On a vite gagné nos duels, j'ai l'impression, et puis on leur a vite fait mal, surtout dans le dos, ce qui permet d'après de s'installer et de prendre confiance. On s'est posé beaucoup d'occasions aussi sur ce match là, ce qu'on ne faisait pas avant, donc c'est bien. Puis la réussite de Davitashvili. Zuka est capable de faire de grandes choses, déjà. Bordeaux nous faisait du mal l'année dernière. Là, sur ces matchs, il était un peu moins réussite, mais il arrive à provoquer beaucoup de choses.

"Je suis content pour Zuka car depuis le début de saison c'est difficile pour nos attaquants"

Le ballon qui est lancé, c'est difficile de lire ce qu'il va faire, et il faut bien que ça tourne un peu dans notre faveur. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas, et là, il marque trois buts, donc félicitations à lui. Déjà, c'est un petit gabarit, mais il tient fortement sur ses jambes. Il est difficile à faire tomber. Il a une bonne technique. Il est capable de courir aussi assez vite et d'enchaîner les courses à haute intensité. Il n'a pas peur de jouer, pas peur de prendre le ballon. Il est capable de provoquer.

Je suis content pour lui parce que depuis le début de saison, il travaille et tout, il a pas eu beaucoup de ballons. C'était difficile pour nos attaquants. C'est bien pour eux, on est content pour eux.

Je pense que la force qu'on a eue aujourd'hui, c'était de gagner nos duels, et notamment au milieu de terrain. On a été très, très fort au milieu de terrain, mais du fait qu'on soit fort pendant 1 h, après, notamment, nos deux récupérateurs ont été un peu asphyxiés, un peu fatigués, ce qui fait qu'on a commencé à reculer. Donc, on prend forcément ce but après, parce qu'on prend beaucoup de situations. Et puis quand le coach a fait les changements, ça redonnait un peu d'air, un peu d'énergie, ce qui fait qu'on a recommencé à gagner les duels. On a recommencé à garder le ballon au milieu, et forcément, les faisant courir après, on arrive a."