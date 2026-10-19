Gardien emblématique de l’ASSE pendant près d’une décennie, Stéphane Ruffier est revenu sur plusieurs épisodes marquants de son aventure stéphanoise dans le podcast La Voix des Gardiens. L’ancien portier des Verts a notamment tenu à démentir les accusations de passe-droits dont il aurait bénéficié à l’entraînement. Il a également évoqué sa personnalité, son retour à Geoffroy-Guichard lors du match des légendes et les circonstances douloureuses de son départ. Avec des mots particulièrement forts envers certains anciens dirigeants du club.

Stéphane Ruffier n’a jamais été un grand amateur des interviews. Mais lorsqu’il prend la parole, l’ancien gardien de l’ASSE ne cherche pas à contourner les sujets sensibles. Invité du podcast La Voix des Gardiens, il est revenu sur son parcours, ses méthodes de travail et sa relation avec le club stéphanois. Un témoignage rare de celui qui a marqué les années Christophe Galtier dans le Forez.

ASSE : Ruffier dément les accusations de passe-droits

Au cours de son passage à Saint-Étienne, Stéphane Ruffier a parfois été présenté comme un joueur bénéficiant d’un traitement particulier à l’entraînement. Une interprétation qu’il conteste fermement.

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« C’est quelque chose qu’on entend beaucoup, que j’avais des passe-droits. Ce n’est pas vrai. On avait mis en place une méthode d’entraînement qui vient de Galtier. Cette méthode, c’était : je veux que Stéphane soit là pour les matchs. »

Selon l’ancien international français, Christophe Galtier avait décidé d’adapter sa préparation pour limiter les risques de blessure lors de certaines oppositions.

« Les petits matchs, il y avait de l’intensité… Et perdre Stéphane sur un mauvais ballon, un tacle, il ne voulait pas ça. Quand il avait besoin de moi pour travailler sur la tactique, j’étais là. Mais après, c’était Fabrice qui me faisait bosser, des points particuliers et sur l’adversaire. Ça marchait bien. »

Le Fabrice évoqué par Ruffier n’est autre que Fabrice Grange, son entraîneur des gardiens pendant les années Galtier. L’ancien portier revendique ainsi une organisation spécifique, pensée pour optimiser sa préparation, et non un privilège accordé au détriment du collectif.

« Il faut sourire sur un terrain ? » : Ruffier répond aux critiques

Autre sujet abordé : son style de gardien et son attitude souvent jugée froide. Stéphane Ruffier explique avoir toujours privilégié l’efficacité à l’esthétique.

« J’ai été formé comme ça. Dans l’efficacité. Je n’avais pas de gestes parasites. Quel est le rôle d’un gardien ? De ne pas prendre de but. Alors il faut faire le geste juste. »

Il assure également n’avoir jamais cherché à construire un personnage pour impressionner ses adversaires.

« J’ai jamais joué un rôle. J’ai toujours été comme ça. Je suis grand et costaud. Je suis carré dans la vie de tous les jours et le football, c’était pareil. Je suis quelqu’un avec un regard froid, mais je suis comme ça, c’est moi. »

Une personnalité qui lui a parfois valu des critiques durant sa carrière. Des remarques qu’il ne comprend toujours pas.

« Je ne suis pas très expressif, mais ce n’est pas le football qui m’a rendu comme ça. Je ne suis pas celui qui va mettre l’ambiance, celui qui va danser sur une table. C’est ma personnalité et aujourd’hui, on critique la personnalité d’un athlète. »

L’ancien Stéphanois poursuit avec une question qui résume sa conception du haut niveau.

« Il n’est pas très souriant sur un terrain. Il faut sourire sur un terrain ? Ce n’est pas un spectacle, il faut être concentré. On est dans la pression, le stress et tout ce qui va avec. C’est vrai que c’est quelque chose que j’ai entendu toute ma carrière et je trouve l’argument nul. »

ASSE : l’émotion de Ruffier lors de son retour à Geoffroy-Guichard

Malgré la fin conflictuelle de son aventure stéphanoise, Stéphane Ruffier conserve un lien particulier avec les supporters des Verts. Son retour à Geoffroy-Guichard lors du match des légendes l’a notamment touché.

« Oui, ça m’a fait quelque chose, car ça s’est mal fini. Tu ne sais jamais comment les supporters l’ont pris. Peut-être que certains m’en ont voulu et d’autres non. »

L’ancien gardien estime néanmoins que les supporters qui l’ont suivi pendant toutes ces années connaissent son investissement.

« Un vrai supporter, il sait ce que tu as fait. Les vrais savent que je n’ai jamais triché. »

Une déclaration forte de la part d’un joueur dont la fin de carrière reste associée à son conflit avec l’ASSE.

Ruffier règle ses comptes : « Je savais à qui j’avais affaire »

Interrogé sur une éventuelle blessure liée aux circonstances de son départ, Stéphane Ruffier assure ne nourrir aucun regret. En revanche, ses propos à l’encontre de certaines personnes alors en poste au club sont particulièrement sévères.

« Non, car je ne suis pas comme ça et je n’ai pas de regret. Je savais depuis le début que j’avais affaire à des gens malhonnêtes. »

Sans prononcer le nom de la personne qu’il vise en premier lieu, l’ancien gardien poursuit :

« L’autre, je n’emploierai pas son nom, dès qu’il est arrivé… Et les présidents, depuis dix ans, quand je suis arrivé. Après, ce n’est pas qu’avec moi. Ils ont eu des histoires avec plein d’autres avant. »

Ces accusations relèvent de l’appréciation personnelle de Stéphane Ruffier, qui revient sur un conflit ayant profondément marqué sa fin de parcours à Saint-Étienne.

« Je n’ai donc pas de regret, car je savais à qui j’avais affaire. Quand ça se produit, tu le savais. Le problème était ailleurs que Ruffier. »

Des propos qui montrent que, plusieurs années après son départ, l’ancien gardien conserve une lecture très critique de la gestion de cette période par les responsables du club.

Mais si la rupture avec l’institution reste un sujet sensible, son attachement aux supporters semble intact. Entre ses souvenirs avec Christophe Galtier, sa collaboration avec Fabrice Grange et l’accueil reçu à Geoffroy-Guichard, Stéphane Ruffier distingue clairement les années passées sur le terrain des conditions de son départ.

Une prise de parole qui permet de mieux comprendre l’homme derrière le gardien. Et qui rappelle que, malgré une séparation douloureuse, Stéphane Ruffier reste l’une des figures majeures de l’histoire récente de l’ASSE.