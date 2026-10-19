L’ASSE compte un nombre important de joueurs prêtés cette saison. Kilmer avait la volonté de réduire l’effectif l’été dernier mais n’a pas forcément trouvé des portes se sortie définitives à tout le monde. Certains joueurs sont donc encore plus ou moins liés au club. Retour sur leur week-end.

Pierre Ekwah, Lucas Stassin, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic, Ebenezer Annan, Strahinja Stojkovic, Axel Dodote, Luan Gadegbeku et Jebryl Sahraoui. Ils sont 9 à évoluer en prêt loin du Forez cette saison. Mais alors, quelle journée ont-ils vécu le week-end dernier ?

Du temps de jeu pour certains joueurs prêtés

Lucas Stassin, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic et Strahinja Stojkovic ont notamment joué. L’attaquant belge de Séville faisait son retour sur les pelouses espagnoles après une blessure, à l’occasion du match face au Real Madrid. Il a fait son apparition à la 56ème minute et s’est distingué. Lucas Stassin a en effet offert une passe décisive, certes peu volontaire, à Manu Bueno qui venait réduire l’écart. Score final : 4-1.

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Aïmen Moueffek enchaînait lui une nouvelle titularisation avec Cadiz. Il a été remplacé avant l’heure de jeu et son équipe s’est inclinée 2-0 contre Grenade. Défaite aussi pour Igor Miladinovic avec le Partizan Belgrade, face au Železničar Pančevo (1-0). Toujours en Serbie, Strahinja Stojkovic a été remplacé à la pause lors du match nul (1-1) de l’OFK Blegrade face au Mačva Šabac.

Ekwah et Annan en difficulté

De son côté, Pierre Ekwah galère toujours à Auxerre. Le milieu de terrain n’est pas entré en jeu et n’accumule aucun rythme ces dernières semaines. Cela n’a pas empêché ses coéquipiers de s’imposer contre Le Havre (1-3).

Quant à Ebenezer Annan (Rapid Bucarest), la situation se tend. Après avoir joué au début de son prêt, le Ghanéen semble désormais deuxième dans la hiérarchie à gauche, derrière Latif Ouedraogo. Il n’est de nouveau pas entré en jeu lors du succès des siens contre le Corvinul Honidoara (2-0).

Les jeunes prêtés par l’ASSE pas titulaires

Enfin, les jeunes joueurs formés au club et prêtés pour leur développement cette saison n’ont pas démarré en tant titulaires. Axel Dodote et Luan Gadegbeku ont reculé dans la hiérarchie à Pau, qui s’est imposé 1-2 sur la pelouse de Guingamp ce week-end. Le milieu de terrain est tout de même entré à la 65ème minute de jeu.

Jebryl Sahraoui a lui fait son apparition dès la pause avec Aubagne Air-Bel, face au Puy Foot. Score final : défaite 0-1.