Absent face au FC Nantes (1-0) samedi dernier en raison d’une maladie, Sohaib Naïr a retrouvé le chemin de l’entraînement avec l’ASSE. Une bonne nouvelle pour Ian Cathro à quelques jours du déplacement à Guingamp, samedi à 20 heures. Pour le défenseur algérien, cette rencontre aura une saveur particulière : il retrouvera le stade de Roudourou, où il évoluait encore la saison dernière.

Sohaib Naïr n’avait pas encore manqué la moindre minute de championnat avec l’ASSE cette saison. Mais samedi, le défenseur central a dû déclarer forfait à la dernière minute pour la réception du FC Nantes. Malade, il a suivi depuis les tribunes la victoire de ses coéquipiers, arrachée grâce à Augustine Boakye.

Une absence qui a contraint Ian Cathro à revoir ses plans. Kévin Pedro a été repositionné dans l’axe aux côtés de Julien Le Cardinal, permettant à João Ferreira de retrouver le couloir droit.

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ASSE : Sohaib Naïr retrouve l’entraînement au bon moment

La bonne nouvelle est arrivée en ce début de semaine. Sohaib Naïr a repris l’entraînement et peut désormais envisager un retour dans le groupe pour le déplacement à Guingamp.

Une échéance que le défenseur de 24 ans n’aurait certainement pas aimé manquer. Arrivé dans le Forez le 1er juillet dernier, Naïr avait quitté l’En Avant Guingamp pour devenir la première recrue estivale des Verts.

Son histoire avec le club breton avait débuté en 2022, après un passage par le centre de formation du Toulouse FC. D’abord intégré à la réserve guingampaise, dont il avait porté le brassard de capitaine, il avait progressivement gagné sa place chez les professionnels.

C’est notamment à Guingamp qu’il a découvert la Ligue 2, en août 2024 face à Laval, avant de s’affirmer dans le championnat et d’attirer l’attention de l’ASSE.

Son profil Data

Un retour au Roudourou et une concurrence renforcée

Selon les statistiques, Sohaib Naïr a disputé les neuf premières rencontres de championnat de l’ASSE dans leur intégralité, soit 810 minutes.

Des chiffres qui illustrent sa régularité depuis son arrivée à Saint-Étienne. Mais son absence contre Nantes a également permis à Kévin Pedro et Julien Le Cardinal de confirmer leur excellente complémentarité.

Ian Cathro dispose donc de plusieurs possibilités dans l’axe, d’autant que Chico Lamba a lui aussi retrouvé du temps de jeu face aux Canaris.

Reste à savoir si Naïr retrouvera immédiatement sa place dans le onze de départ ou si son entraîneur choisira de reconduire la défense victorieuse contre Nantes.

Une chose est certaine : son retour à l’entraînement tombe à point nommé. Samedi, l’international algérien pourrait retrouver une pelouse qu’il connaît parfaitement, cette fois sous les couleurs de l’ASSE. Un rendez-vous particulier pour un joueur qui a franchi une étape importante de sa carrière en Bretagne.

Via ASSE.fr