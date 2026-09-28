Après sept journées de Ligue 2, Peuple Vert poursuit sa revue d’effectif. Place à Sohaib Naïr. Débarqué dans le Forez cet été en provenance de Guingamp, le défenseur de 24 ans s’est immédiatement imposé comme un incontournalble de l’arrière-garde stéphanoise. On fait le bilan du début de saison de la toute première recrue de l’ASSE.

Sept titularisations et 630 minutes disputées sur 630 possibles. Sohaib Naïr réalise un début de saison particulièrement consistant sous les ordres de Ian Cathro. Ils ne sont que trois à avoir disputé l’intégralité des sept rencontres (Naïr, Larsonneur et Csongvai). Aligné d’emblée dans l’axe aux côtés du capitaine Julien Le Cardinal (626 minutes), le joueur franco-algérien forme une charnière complémentaire et imperméable. Une régularité remarquable qui lui a d’ailleurs valu une convocation très symbolique avec l’équipe nationale d’Algérie en ce mois de septembre.

Le maître des airs dans la surface

L’analyse de sa fiche Data’Scout met en avant un profil de pur « Défenseur Aérien » (6ᵉ de Ligue 2, indice 52) et de « Défenseur Stoppeur » (18ᵉ de Ligue 2, indice 49).

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Dans le domaine athlétique et défensif, ses données sont impressionnantes :

Naïr se classe au 96ᵉ centile pour le pourcentage de duels aériens gagnés, tout en affichant un 84ᵉ centile sur le volume de duels disputés. Un véritable mur dans la surface. Il affiche un 84ᵉ centile sur les duels défensifs disputés et un 71ᵉ centile sur les duels remportés.

À cela s’ajoute une réussite remarquable dans ses duels offensifs lors de ses montées notamment sur coup de pieds arrêtés (89ᵉ centile).

Relance propre et sécurisée, mais sans prise de risque

En phase de construction, la Data’Scout révèle un joueur d’une grande sobriété technique. Naïr atteint le 100ᵉ centile pour la précision globale de ses passes et le 93ᵉ centile pour les passes vers l’avant. Il ne rend pratiquement jamais le ballon à l’adversaire.

En revanche, le défenseur tente très peu de passes longues (4ᵉ centile) ou de passes progressives vers le dernier tiers (4ᵉ centile). Son rôle est d’assurer la première relance propre avant de laisser la création aux milieux de terrain.

Côté athlétique pur, il sprint peu (7ᵉ centile), misant sur un placement intelligent et une bonne vitesse de pointe (69ᵉ centile) pour couper les trajectoires.

La note de Sohaib Naïr : 7.5/10

Notre note : 7.5/10.

Arrivé sans faire de bruit cet été, Sohaib Naïr est devenu un incontournable de la défense des Verts. Sa sérénité dans le domaine aérien, sa précision à la relance et sa régularité sans faille en font l’un des hommes clé de ce début de saison. Sa récente sélection avec les Fennecs vient concrétiser une intégration réussie dans le Forez. Cependant, le retour de Chico Lamba pourraît va emmener une certaine concurrence, pour le plus grand bonheur des supporters de l’ASSE.