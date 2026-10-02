L’ASSE a parfaitement profité de la trêve internationale. Malgré douze joueurs partis en sélection et un onze largement remanié, les Verts ont largement dominé le FC Sion (5-1) ce vendredi matin à L’Étrat. Menés rapidement, les hommes de Ian Cathro ont renversé la rencontre grâce notamment aux doublés de Jakob Breum et Thierno Ballo. Une prestation convaincante à huit jours de la réception de Rodez et de la reprise de la Ligue 2. (5-1). Score final. Résumé.

Avec douze internationaux absents, Ian Cathro devait forcément innover. Le technicien stéphanois alignait ainsi plusieurs jeunes au coup d’envoi. Tom Teillol prenait place sur le côté gauche de la défense, tandis que Gueye accompagnait Chico Lamba dans l’axe. Elyes Dhaoui était associé à Maxime Bernauer au milieu de terrain. Devant, Martin Paalberg retrouvait une place de titulaire après de longs mois d’indisponibilité aux côtés de Joshua Duffus.

Préservé après sa béquille reçue à Metz, Julien Le Cardinal n’était pas présent. Mahmoud Jaber poursuit de son côté son travail à l’écart du groupe, tandis que Paul Eymard, initialement attendu pour cette rencontre, a reçu un coup à l’entraînement. En l’absence de Le Cardinal, Maxime Bernauer héritait du brassard.

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Breum et Ballo renversent rapidement Sion

L’ASSE prend immédiatement possession du ballon mais se fait surprendre après dix minutes. Surdez déborde sur le côté gauche et adresse un centre devant le but. Berdayes profite d’une défense stéphanoise trop statique pour tromper Gautier Larsonneur et ouvrir le score (0-1, 10e).

La réaction des Verts est immédiate. Deux minutes plus tard, Thierno Ballo déborde à droite et centre vers Jakob Breum. Le Danois s’y reprend à deux fois pour égaliser de près (1-1, 12e).

Saint-Étienne accélère et la défense suisse souffre. Sur un corner mal négocié par Sion, Ballo profite de la confusion dans les six mètres pour donner l’avantage aux Verts (2-1, 19e).

Très remuant, l’Autrichien de l’ASSE passe ensuite proche du doublé, mais sa tentative est repoussée par Ruberto.

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ASSE : Breum s’offre un doublé, Ferreira récompensé

L’ASSE ne relâche pas son emprise. Martin Paalberg tente sa chance à l’entrée de la surface. Jakob Breum, complètement libre, dévie intelligemment sa frappe et inscrit son deuxième but de la matinée (3-1, 23e).

Les occasions continuent alors de s’accumuler. Joshua Duffus trouve notamment Breum dans la profondeur, mais le Danois manque de très peu le triplé.

João Ferreira se montre lui aussi particulièrement offensif. Le Portugais élimine une première fois le gardien sans parvenir à redresser suffisamment sa tentative. Quelques minutes plus tard, il manque encore le cadre dans les six mètres.

La troisième opportunité est finalement la bonne. Lancé par Ballo sur le côté droit, Ferreira file vers le but et ajuste Ruberto d’un plat du pied dans le petit filet opposé (4-1, 40e).

Elyes Dhaoui passe même tout près d’alourdir encore le score juste avant la pause. Sur corner, sa tête est sauvée sur la ligne par un défenseur suisse.

Après avoir été surpris en début de rencontre, l’ASSE a donc totalement maîtrisé cette première période. Les Verts mènent 4-1 à la pause grâce au doublé de Breum et aux réalisations de Ballo et Ferreira.

L’ASSE gère avant que Ballo ne s’offre un doublé

Au retour des vestiaires, le rythme retombe légèrement. Sion se montre davantage et oblige notamment Gautier Larsonneur à rester vigilant, tandis que Chico Lamba passe proche du cinquième but de la tête. Ian Cathro profite ensuite de cette seconde période pour donner du temps de jeu aux jeunes : Valentin Depalle remplace Jakob Breum à l’heure de jeu, avant les entrées de Lengue et Sonko à la place de João Ferreira et Elyes Dhaoui.

Avec une équipe de plus en plus jeune, les Verts perdent en maîtrise et Larsonneur doit même réaliser une belle parade à la 81e minute. L’ASSE finit toutefois par reprendre sa marche en avant. Fauché dans la surface à la 87e, Joshua Duffus obtient un penalty que Thierno Ballo transforme une minute plus tard, sa frappe puissante trouvant le poteau avant de terminer au fond. Auteur lui aussi d’un doublé, l’Autrichien scelle ainsi la victoire stéphanoise 5-1 face au FC Sion.