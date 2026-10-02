À quelques minutes du coup d’envoi du match amical contre le FC Sion au centre sportif Robert-Herbin, l’ASSE a dévoilé son onze de départ. Dans une rencontre disputée à huis clos et marquée par de nombreuses absences internationales, Ian Cathro fait des choix forts pour maintenir le rythme durant la trêve.

Privée de ses nombreux internationaux partis rejoindre leurs sélections respectives et de plusieurs éléments touchés physiquement, l’AS Saint-Étienne (ASSE) profite de ce test face aux Suisses du FC Sion pour procéder à un large remaniement d’effectif. Ce galop d’essai à L’Étrat offre une vitrine précieuse aux joueurs en manque de temps de jeu, mais aussi aux jeunes talents de la réserve appelés en renfort.

Un onze remanié et des cartes à redistribuer

Alors que le retour à la compétition approche à grands pas, cette opposition permet à l’ASSE de passer en revue la profondeur de son effectif et de tester de nouvelles associations dans toutes les lignes.

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Pour plusieurs éléments alignés d’entrée, ce rendez-vous amical représente une occasion en or d’emmagasiner des repères tactiques, d’élever leur niveau de rythme et de marquer de précieux points aux yeux de l’entraîneur stéphanois avant la reprise du championnat.

Plusieurs jeunes ont notamment été aperçus cette semaine sur les différents clichés publiés par l’ASSE. Certains d’entre eux espèrent avoir l’occasion de se montrer aux yeux d’Ian Cathro. D’autres comme Chico Lamba, Paul Eymard ou Marten Paalberg sont en quête de sensations après des absences prolongées. Ce match leur permet de profiter des absences des internationaux pour engranger du rythme et du temps de jeu précieux. Le but, se tenir prêt pour retrouver la compétition.

Mahmoud Jaber, de retour aux séances d’entraînement, doit lui patienter pour rejouer après sa blessure. Julien Le Cardinal semble lui aussi touché depuis sa sortie à Metz, aucun risque ne sera pris avec le capitaine de l’ASSE

La composition officielle de l’ASSE

Larsonneur – Ferreira, Lamba, Gueye, Teillol – Bernauer, Dhaoui – Breum, Ballo – Duffus, Paalberg.

Un onze inédit et rajueni pour l’ASSE.