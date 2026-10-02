Privée de ses internationaux et confrontée à plusieurs pépins physiques, l’ASSE affronte le FC Sion ce vendredi au stade Aimé-Jacquet. Pour l’occasion, le staff stéphanois devrait proposer un onze largement remanié, mêlant cadres disponibles, joueurs en manque de temps de jeu et jeunes éléments de la réserve. Voici le onze probable.

L’ASSE profite de la fenêtre internationale pour maintenir le rythme lors d’une rencontre amicale face aux Suisses du FC Sion. Entre les sélectionnés partis rejoindre leur pays et la nécessité de ménager certains organismes, les Verts se présentent avec un effectif considérablement expérimental.

Une défense réorganisée

Dans les cages, Gautier Larsonneur devrait tenir sa place pour emmener ce onze remanié. L’alignement défensif de l’ASSE s’annonce inédit : João Ferreira et le jeune Maxime Lengué Lenou sont pressentis sur les côtés. Dans l’axe, Chico Lamba pourrait enchaîner pour emprunter du rythme. À ses côtés, Jédicael Mbambi étant sorti touché à Metz, Julien Le Cardinal devrait être préservé par précaution pour éviter toute prise de risque inutile avant la reprise du championnat. Mourtada Gueye fait aussi partie des options envisagées pour pallier la potentielle absence du capitaine stéphanois.

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Pour rappel, plusieurs défenseurs ont rejoint leur sélection. Kévin Pédro honore sa première convocation avec le Congo. Sohaib Naïr, quant à lui, espère connaître ses premières minutes avec l’Algérie. Ben Old jouera quant à lui la finale de la Kirin Cup, prochainement.

Un retour pour l’ASSE

Dans le cœur du jeu, l’entrejeu de l’ASSE associerait Maxime Bernauer à Elyes Dhaoui. Ce duo aura pour mission d’assurer le lien et de donner du liant à une équipe stéphanoise qui manque nécessairement d’automatismes dans cette configuration. L’absence de Tamar Svetlin et Aron Csongvai permet à Ian Cathro de tester une nouvelle paire. De retour sur les pelouses de l’Étrat cette semaine, Mahmoud Jaber est trop juste pour espérer débuter ce vendredi.

Sur les côtés de l’attaque, Jakob Breum et Paul Eymard apportent du mouvement et des solutions dans les couloirs. Cette rencontre représente d’ailleurs une occasion idéale pour Paul Eymard d’accumuler du temps de jeu et d’envoyer des signaux positifs au staff. Adam Baalal et Augustine Boakye sont en sélection, comme Nadir El Jamali, et ne sont pas à disposition d’Ian Cathro.

Duffus à une carte à jouer

Devant, le duo offensif de l’ASSE serait composé de Thierno Ballo et de Joshua Duffus. Ian Cathro pourrait s’appuyer sur Paalberg en cours de match. En l’absence de Cardona, ce test amical tombe au meilleur des moments afin de monter en puissance et d’emmagasiner des repères précieux pour Joshua Duffus afin de tenter de marquer des points aux yeux de son coach.

La composition probable de l’ASSE

Larsonneur – João Ferreira, Chico Lamba, Mbambi, Lengué Lenou – Bernauer, Dhaoui – Breum, Eymard – Paalberg, Duffus.