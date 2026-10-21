Première de Ligue 2 avec 22 points, l’ASSE connaît un début de saison presque parfait. Avec six victoires en huit rencontres, les Verts comptent quatre points d’avance sur Montpellier, leur dauphin. Si les Stéphanois ont lâché des points à l’extérieur, ce n’est pour le moment pas le cas à domicile. Cela faisait plusieurs décennies que ce n’était pas arrivé !

Cela fait des années que bon nombre de supporters le disent : il faut que Geoffroy-Guichard soit une forteresse imprenable. Ces dernières saisons, les Verts ont lâché de nombreux points dans le Chaudron. La saison dernière, les Verts avaient connu un coup de moins bien durant l’hiver avant de rebondir au printemps et d’enchaîner cinq succès de rang entre février et avril. En 2023/2024, l’année de la remontée, l’ASSE n’était que la huitième meilleure équipe à domicile (10 victoires, 4 nuls et 5 défaites), une anomalie !

L’ASSE débute très fort sa saison

En s’imposant à quatre reprises, l’ASSE a montré que cette saison, il faudra compter sur elle à domicile. Victoire 3-1 face à Clermont, 4-0 contre Grenoble, puis 3-1 contre Montpellier et 2-0 face à Rodez. Avec douze buts marqués et seulement deux encaissés sur leurs terres, les Verts réalisent un début de saison parfait à domicile. Ces 12 points déjà pris à la maison compteront bien évidemment en fin de saison.

Il y a encore du chemin avant un potentiel record

Pour retrouver la trace d’une telle série, il faut remonter très loin… En 1980/1981. Cette année-là, l’ASSE remportait son dixième et dernier titre de champion de France en Première Division. La saison s’était terminée par 23 victoires, 11 matchs nuls et 4 défaites. Les Verts avaient débuté très fort la saison à domicile avec 7 succès consécutifs.

Les matchs remportés par les Verts :

OGC Nice : 3-2, 2e journée, 29/07

AS Nancy-Lorraine : 4-1, 12/08

Angers SCO : 5-0, 22/08

LOSC : 3-1, 29/08

US Valenciennes-Anzin : 4-0, 09/09

FC Metz : 3-0, 26/09

FC Sochaux-Montbéliard : 3-0, 17/10

Cette saison-là, l’ASSE avait inscrit 25 buts en 7 rencontres (3,57 buts/match) et avait encaissé seulement 4 buts (0,57 but/match).

Le premier accroc connu par les Stéphanois avait été face au FC Nantes ! Lors de cette rencontre du 8 novembre, les Canaris avaient obtenu le match nul (0-0). Ce n’est que lors du match suivant que l’AS Saint-Étienne a connu son premier revers à la maison, 2-1 face à Tours. L’une des deux seules défaites de l’ASSE à domicile avec celle face au PSG le 7 avril à l’occasion de la 31e journée. Un record que les Stéphanois peuvent donc encore aller chercher.

Pour rappel, le record absolu de l’ASSE sur une saison est de 19 victoires en 19 rencontres ! Cette série historique a été réalisée durant la saison 1974/1975. La série totale s’étend à 30 victoires entre le 9 mars 1974 et le 9 avril 1975. Si l’on parle d’invincibilité en règle générale, la série est de… 112 rencontres entre le 31 mars 1973 et le 19 août 1977. Stratosphérique ! Saint-Etienne s’apprête à recevoir Nantes ce samedi dans le Chaudron. En espérant que cette fois-ci, cette équipe ne mette pas fin à cette belle série !