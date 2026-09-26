L’ASSE nourrit de grandes ambitions depuis son passage sous pavillon Kilmer Sports Ventures. Ancienne figure des Verts, Christian Sarramagna a eu l’occasion d’échanger avec les nouveaux propriétaires. Interrogé par Laurent Hess pour La Voix des Verts, il raconte avoir découvert des dirigeants particulièrement investis et convaincus de pouvoir ramener Saint-Étienne au sommet.

Le début de saison de l’AS Saint-Étienne nourrit forcément les attentes. Après sept journées de Ligue 2, les Verts ont affiché suffisamment de qualités pour confirmer qu’ils disposent des armes nécessaires pour regarder vers le haut. Encore faut-il transformer les promesses des premières semaines en résultats sur la durée.

Christian Sarramagna connaît parfaitement la maison. L’ancien ailier a participé à quelques-unes des plus belles heures de l’histoire stéphanoise et continue de suivre avec attention l’évolution de son ancien club. Pour lui, les premiers signaux envoyés cette saison sont encourageants.

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« Sincèrement, je pense que c’est un très bon début de saison. Maintenant, il faut de la régularité. Je pense que cette année, il y a peut-être plus de qualités », confie-t-il à Laurent Hess pour La Voix des Verts.

Sarramagna veut revoir l’ASSE en Ligue 1

L’objectif immédiat ne fait guère de doute aux yeux de l’ancien Stéphanois : retrouver l’élite. Mais Christian Sarramagna regarde déjà plus loin.

« J’espère qu’il y aura cette continuité dans la saison et que ce club retrouvera la Ligue 1 au bout. C’est un manque aujourd’hui. Quand vous voyez le potentiel qu’il y a dans ce club, je pense que Saint-Étienne mérite de retrouver le meilleur niveau qui devrait être le leur et retrouver l’Europe par la suite. »

Deux étapes sont donc clairement distinguées. D’abord sortir de Ligue 2. Ensuite, permettre à l’ASSE de retrouver progressivement une place importante dans le football français, avec à terme l’ambition de renouer avec les compétitions européennes.

Un projet forcément exigeant et qui nécessitera du temps. Mais Sarramagna se montre particulièrement confiant après avoir rencontré les nouveaux propriétaires du club.

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« Les gens qui ont repris le club sont très ambitieux »

C’est probablement le passage le plus intéressant de son intervention.

Depuis le rachat de l’ASSE, les dirigeants de Kilmer communiquent avec parcimonie. Sarramagna apporte donc son regard après avoir directement rencontré les nouveaux décideurs stéphanois.

« Je pense qu’il faut être optimiste car les gens qui ont repris le club sont très ambitieux. Nous les avons rencontrés et, sincèrement, ils sont très investis pour ce club. »

L’ancien Vert poursuit surtout en évoquant ce qu’il perçoit de leurs ambitions :

« Je pense qu’ils vont se donner les moyens pour retrouver non seulement l’élite, mais de jouer les tout premiers rôles. »

Un discours qui dépasse donc largement la seule question de la remontée. Sarramagna ne rapporte pas ici un objectif officiel ou chiffré fixé publiquement par Kilmer, mais livre le sentiment qu’il a retiré de ses échanges avec les propriétaires.

Il souligne également la manière dont les anciennes gloires du club ont été considérées : « Ils ont été respectueux des anciens. Nous avons été très bien reçus et nous avons bien fêté notre cinquantenaire. »

Un élément loin d’être anodin dans un club où l’histoire et la transmission occupent une place particulière.

Un regret concernant Lucas Stassin

Sur le plan sportif, Christian Sarramagna porte également un regard positif sur la construction du groupe stéphanois. Avec toutefois un regret : le départ de Lucas Stassin.

« Je regrette le départ de Lucas Stassin, mais dans l’ensemble, je trouve qu’il y a un très bon collectif avec une très bonne mentalité. »

L’ancien attaquant met donc davantage l’accent sur la dynamique collective que sur les individualités.

Après un début de championnat encourageant, c’est désormais la capacité de l’ASSE à maintenir son niveau de performance qui sera déterminante. Sarramagna insiste d’ailleurs sur ce point depuis le début de son intervention : les qualités sont présentes, mais elles doivent désormais s’inscrire dans la durée.

« J’espère que ça ira au bout pour réussir. Allez les Verts ! », conclut-il.

À ses yeux, l’ASSE dispose donc d’un projet qui dépasse la simple nécessité de retrouver la Ligue 1. Après sa rencontre avec les propriétaires, Christian Sarramagna voit chez Kilmer une ambition beaucoup plus élevée : ramener les Verts dans l’élite puis leur permettre, à terme, de retrouver les premiers rôles.