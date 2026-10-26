Après la victoire de l’ASSE face au FC Nantes (1-0), le Sainté Night Club revient pour une 235e émission riche en débats. Au programme : le succès arraché dans les dernières minutes, les problèmes de riche d’Ian Cathro, les retours remarqués de Chico Lamba et Mahmoud Jaber, mais aussi la situation des concurrents des Verts en Ligue 2. Une émission présentée par Kévin, accompagné de Gabriel et Timothée, avec Quentin à l’animation du chat.

L’ASSE continue de gagner. Face au FC Nantes, les hommes d’Ian Cathro ont dû patienter jusqu’à la 89e minute pour faire la différence grâce à Augustine Boakye. Une victoire aux forceps qui permet aux Stéphanois de conforter leur première place au classement de Ligue 2.

Mais au-delà du résultat, cette rencontre soulève plusieurs questions. Comment expliquer les difficultés offensives rencontrées face aux Canaris ? Les changements d’Ian Cathro ont-ils fait basculer le match ? Et surtout, comment gérer un effectif dans lequel plusieurs joueurs importants réclament désormais une place dans le onze ?

Autant de sujets qui seront abordés dans le nouveau numéro du Sainté Night Club.

ASSE – Nantes : une victoire de caractère à décrypter

La première partie de l’émission sera consacrée au débrief de la victoire stéphanoise contre Nantes (1-0).

Après avoir salué la force collective des Verts lors du déplacement au Red Star, les chroniqueurs s’intéresseront cette fois à une autre qualité de l’équipe : sa capacité à ne jamais renoncer.

Malgré une rencontre longtemps fermée et un adversaire bien organisé, l’ASSE a continué de pousser jusqu’à trouver l’ouverture dans les dernières minutes.

Le débat portera notamment sur les difficultés rencontrées par les Stéphanois. Faut-il retenir la solidité défensive du FC Nantes ou un manque d’inspiration offensive des Verts ?

La composition de départ d’Ian Cathro sera également analysée, avec la titularisation de Zuriko Davitashvili à la place de Ballo, le retour de Ferreira et la présence de Pedro aux côtés de Julien Le Cardinal en défense, en l’absence de Naïr.

Les chroniqueurs reviendront sur les choix du technicien, ses changements décisifs, les tops et les flops de la rencontre, ainsi que sur l’identité de l’homme du match.

Un débat sera également consacré à Pedro et à son niveau de performance : aurait-il sa place comme titulaire dans la plupart des clubs de Ligue 1 ?

Les problèmes de riche de Cathro : Jaber et Lamba peuvent-ils bouleverser la hiérarchie ?

Ce sera le grand dossier de l’émission. Avec les retours de Chico Lamba et Mahmoud Jaber, Ian Cathro dispose de nouvelles solutions dans plusieurs secteurs de jeu.

Face à Nantes, les deux joueurs ont effectué des entrées remarquées. Lamba a remplacé Ben Old, tandis que Jaber a pris la place de Bernauer. Ce dernier s’est notamment illustré avec un centre décisif sur le but d’Augustine Boakye.

Ces performances interrogent sur la hiérarchie actuelle. À leur meilleur niveau, Chico Lamba et Mahmoud Jaber peuvent-ils prétendre à une place de titulaire ? Et si oui, aux dépens de quels joueurs ?

Le poste de latéral gauche sera particulièrement étudié. Ben Old ne convainc pas totalement et la question d’un renfort au mercato hivernal pourrait rapidement se poser. Une autre solution consisterait à repositionner Ferreira à gauche et Pedro à droite, tout en faisant tourner Le Cardinal, Naïr et Lamba dans l’axe.

Au milieu de terrain, la concurrence s’annonce également intense. Bernauer conserve une place importante dans le dispositif d’Ian Cathro, tandis que Csongvai apparaît comme un élément incontournable. Derrière eux, Svetlin, Jaber et plusieurs jeunes, dont Dhaoui et Baallal, aspirent à davantage de temps de jeu.

Enfin, le secteur offensif soulève lui aussi des interrogations. Duffus attend toujours sa première titularisation de la saison, tandis que Davitashvili pourrait retrouver le banc après son opportunité face à Nantes.

Comment Ian Cathro pourra-t-il conserver l’implication de tout son groupe ? Les entrées en jeu régulières suffiront-elles à satisfaire les ambitions individuelles ?

Sainté Night Club n°235 : le programme complet

Débrief ASSE – Nantes (25 minutes) : victoire aux forceps, force de caractère, choix de Cathro, changements décisifs, homme du match, tops et flops.

victoire aux forceps, force de caractère, choix de Cathro, changements décisifs, homme du match, tops et flops. Dossier : les problèmes de riche de Cathro (20 minutes) : retours de Lamba et Jaber, concurrence en défense, embouteillage au milieu, situation de Duffus et Davitashvili.

retours de Lamba et Jaber, concurrence en défense, embouteillage au milieu, situation de Duffus et Davitashvili. Tour d’horizon de la Ligue 2 (15 minutes) : avance des Verts, menace rémoise, série de Nancy, difficultés de Metz et perspectives de montée.

avance des Verts, menace rémoise, série de Nancy, difficultés de Metz et perspectives de montée. Jeu des pronostics : à quelle journée les Verts pourraient-ils valider mathématiquement leur montée en Ligue 1 ?

L’émission sera présentée par Kévin, avec Gabriel et Timothée comme chroniqueurs et Quentin pour accompagner les échanges avec les spectateurs dans le chat.

Le Sainté Night Club est également à retrouver en podcast sur les plateformes d’écoute, en intégralité ou sous forme d’extraits thématiques.

A suivre sur Twitch et YouTube.