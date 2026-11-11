L’ASSE retrouvera la Coupe de France ce dimanche à 15 heures face au GFA Rumilly-Vallières, au Parc des Sports d’Annecy. Pour ce septième tour, les Stéphanois devront se méfier d’un adversaire qui ne laisse rien au hasard. Le club haut-savoyard travaille les tirs au but avec une attention particulière. Et son gardien, Valentin Baume, a déjà démontré qu’il pouvait faire basculer une qualification.

Sur le papier, l’ASSE partira largement favorite à Annecy. Mais la Coupe de France réserve des surprises, particulièrement lorsque les rencontres se prolongent jusqu’à la séance des tirs au but.

Du côté de Rumilly-Vallières, cette éventualité est prise au sérieux. Comme le rapporte Le Dauphiné Libéré, le prochain adversaire des Verts a instauré un travail spécifique pour préparer cet exercice.

ASSE : Rumilly-Vallières ne veut plus revivre ses désillusions

Rumilly-Vallières a connu trois éliminations successives en Coupe de France à l’issue des tirs au but. La Duchère, GOAL FC et Bourg-en-Bresse ont tour à tour mis fin à son parcours dans cet exercice.

Trois rencontres accrochées, trois séances perdues. Une répétition qui a conduit le staff à accorder une attention particulière à cette phase de jeu.

Désormais, chaque vendredi, les joueurs participent à un atelier consacré aux penalties. Le principe repose sur une confrontation à élimination directe, avec une récompense : le vainqueur obtient la priorité pour tirer un éventuel penalty en match.

« Le penalty est vraiment un geste technique pur qu’il faut répéter, comme au golf », explique le technicien de Rumilly-Vallières dans les colonnes du Dauphiné Libéré.

Valentin Baume, le gardien qui peut faire basculer le match

Rumilly-Vallières dispose également d’un atout supplémentaire : son gardien Valentin Baume.

Arrivé cet été en provenance de Colmar, le portier belge de 29 ans s’est déjà illustré dans cette Coupe de France.

Face au FC Foron, formation de Régional 1, Baume a repoussé trois tirs au but, permettant à son équipe de poursuivre l’aventure et de se qualifier pour le septième tour.

Une performance remarquable, mais pas inhabituelle pour le gardien. La saison dernière, sous les couleurs de Colmar, il avait déjà arrêté un penalty.

Son parcours comporte également un épisode marquant en Coupe de Belgique. Alors qu’il évoluait avec les Francs Borains, Baume était entré en jeu après l’expulsion du gardien titulaire. Sans avoir eu le temps de s’échauffer, il avait repoussé un penalty avant de contribuer à la qualification de son équipe.

Autant de précédents qui expliquent la confiance accordée au portier haut-savoyard dans cet exercice particulier.

Reste à savoir si les hommes de Ian Cathro parviendront à éviter ce scénario. Car si la qualification devait se décider aux tirs au but, Valentin Baume pourrait bien devenir l’un des principaux obstacles sur la route des Verts.

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