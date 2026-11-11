En ce mois de novembre, l’ASSE va faire son entrée en lice en Coupe de France à l’occasion du 7e tour. Ce sera l’occasion de voir les Verts évoluer face à Rumilly Vallières, pensionnaire de National 1. En cette période de trêve internationale, Ian Cathro devra composer avec plusieurs absences. Si le onze de départ s’annonce inédit, combien de changements le coach stéphanois pourra-t-il effectuer ? Voici le point sur le règlement.

Cela fait maintenant six ans, depuis la saison 2020-2021, que les clubs professionnels peuvent opérer cinq changements en championnat. En Coupe de France, la règle était différente il y a encore quelques années. Les cinq remplacements peuvent désormais être effectués dès le 3e tour de la compétition. Auparavant, il fallait attendre le 7e tour et l’entrée en lice des clubs de Ligue 2. Une bonne nouvelle pour l’ASSE.

Combien de joueurs sur la feuille de match ?

Une évolution majeure est apparue en Ligue 2 cette saison. Contrairement à la Ligue 1, seuls 18 joueurs pouvaient figurer sur la feuille de match jusqu’à la saison dernière. Désormais, 20 joueurs sont retenus par les entraîneurs. En Coupe de France, la règle est différente.

Le règlement stipule que 16 joueurs peuvent être inscrits sur la feuille de match jusqu’au 6e tour. À partir du 7e tour, cette limite passe à 18 joueurs. Il en sera de même pour le 8e tour. Les groupes de 20 joueurs ne seront autorisés qu’à partir des 32es de finale, lors de l’entrée en lice des clubs de Ligue 1.

Quelles conséquences pour l’ASSE ?

C’est une donnée importante à prendre en compte pour Ian Cathro. Le coach stéphanois ne pourra retenir que 18 joueurs. Il sera d’ailleurs privé de plusieurs cadres retenus par leurs sélections nationales.

Ainsi, Mamour Ndiaye, Kévin Pedro, Sohaïb Naïr, Áron Csongvai, Nadir El Jamali, Zuriko Davitashvili ou encore Irvin Cardona ne seront pas présents pour ce match. Augustine Boakye pourrait lui aussi être retenu avec le Ghana. Cette situation offrira une chance à plusieurs jeunes du centre de formation, même si les places sur le banc restent limitées. Lucas Lavallée, devrait lui ainsi connaître sa première dans les buts de l’ASSE !