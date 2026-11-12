Bonne nouvelle pour les supporters de l’ASSE ! Le déplacement des Verts face au GFA Rumilly-Vallières, prévu ce dimanche 15 novembre à 15h au Parc des Sports d’Annecy pour le septième tour de Coupe de France, sera finalement diffusé en direct. En l’absence de diffuseur officiel, le club stéphanois a trouvé une solution pour permettre à ses supporters de suivre cette rencontre.

Les supporters de l’ASSE pourront suivre les débuts de leur équipe en Coupe de France cette saison. Alors qu’aucune chaîne de télévision n’avait prévu de retransmettre cette affiche, l’ASSE a annoncé avoir obtenu l’autorisation de la Fédération française de football pour assurer elle-même la diffusion de la rencontre.

Une initiative qui permettra aux amoureux des Verts de ne rien manquer du déplacement de leur équipe en Haute-Savoie.

ASSE : Rumilly-Vallières diffusé gratuitement sur YouTube

Le club stéphanois a confirmé que la rencontre serait accessible en direct sur sa chaîne YouTube officielle, ASSE TV.

Le coup d’envoi sera donné ce dimanche 15 novembre à 15h au Parc des Sports d’Annecy. La retransmission bénéficiera également de commentaires en direct.

Pour assurer cette diffusion, l’ASSE pourra compter sur les moyens techniques de deux télévisions locales : TL7 et TV8 Montblanc.

Ces deux chaînes seront également codiffuseuses de la rencontre. Une collaboration qui permettra de proposer une retransmission du match malgré l’absence de diffuseur national.

Les supporters pourront donc suivre cette affiche directement depuis leur ordinateur, leur smartphone ou leur télévision connectée, en se rendant sur la chaîne YouTube officielle des Verts.

Où regarder Rumilly-Vallières – ASSE ?

Compétition : Coupe de France, 7e tour

Coupe de France, 7e tour Match : GFA Rumilly-Vallières – ASSE

GFA Rumilly-Vallières – ASSE Date : dimanche 15 novembre 2026

dimanche 15 novembre 2026 Horaire : 15h

15h Stade : Parc des Sports d’Annecy

Parc des Sports d’Annecy Diffusion : ASSE TV sur YouTube, TL7 et TV8 Montblanc

Pour suivre le match en direct : rendez-vous sur la chaîne YouTube officielle de l’ASSE.