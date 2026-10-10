Avant la réception de Rodez ce samedi à 20 heures, les lecteurs de Peuple-Vert ont composé leur équipe. Une préférence se dégage pour remplacer Julien Le Cardinal, tandis que plusieurs joueurs font presque l’unanimité. Découvrez le onze choisi par les supporters.

Un 4-3-3 pour retrouver la victoire. C’est le système privilégié dans les compositions recueillies avant ASSE-Rodez, avec 54,6 % des suffrages. Le 4-2-2-2 arrive derrière, à 36,1 %. Le 4-2-3-1 et le 4-4-2 ont été moins retenus.

Après la défaite à Dunkerque et le nul à Metz, les supporters ont choisi de faire confiance à plusieurs habitués du onze de Ian Cathro. Mais le forfait de Julien Le Cardinal impose un changement en défense. Sur ce point, leur choix est net : Chico Lamba doit débuter aux côtés de Sohaib Naïr.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Lamba dans l’axe à la place de Le Cardinal, Pedro reste à droite

Avec 80,4 %, Chico Lamba est retenu pour prendre la place du capitaine. Le défenseur a disputé 90 minutes contre Sion pendant la trêve. Les supporters souhaitent désormais le revoir titulaire en championnat.

Parmi les solutions envisagées pour remplacer Le Cardinal, ils privilégient donc un changement poste pour poste. Kévin Pedro conserve le couloir droit, avec 96,9 %, tandis que Maxime Bernauer est choisi à gauche, à 83,5 %.

Sohaib Naïr recueille lui aussi une large adhésion, avec 95,9 %. La défense retenue associe ainsi Bernauer, Naïr, Lamba et Pedro, devant Gautier Larsonneur.

Ce choix permet de remplacer Le Cardinal sans déplacer Pedro dans l’axe ni Bernauer en défense centrale. Reste à savoir si Cathro retiendra la même association ce soir.

Breum plébiscité, Davitashvili préféré à gauche

Jakob Breum affiche le pourcentage le plus élevé du onze, à 97,9 %. Auteur d’un doublé contre Sion, le Danois a la confiance des supporters pour débuter face à Rodez.

Dans ce 4-3-3, il est associé à Áron Csongvai et Tamar Svetlin. Le premier atteint 96,9 %, tandis que le Slovène recueille 66 %. Les lecteurs ont donc retenu trois milieux de métier, avec Bernauer en défense.

Devant, Augustine Boakye est choisi à droite avec 93,8 %. Irvin Cardona occupe la pointe, à 88,7 %. Le dernier poste revient à Zuriko Davitashvili, retenu sur le côté gauche à 57,7 %.

Malgré son doublé en amical, Thierno Ballo ne figure donc pas dans cette équipe. Les supporters lui ont préféré Davitashvili pour accompagner Cardona et Boakye. Un choix qui rappelle la concurrence en attaque après le retour des internationaux.

Le onze des supporters en 4-3-3 :

Larsonneur — Pedro, Lamba, Naïr, Bernauer — Svetlin, Csongvai, Breum — Boakye, Cardona, Davitashvili.