La confirmation vient d’être officialisée par le club du Forez. L’ASSE évoluera devant un Geoffroy-Guichard plein à craquer ce samedi à 20 heures. Le peuple vert enchaîne ainsi un deuxième guichets fermés consécutif en Ligue 2, après les deux premières rencontres à huis clos partiel.

Il ne reste plus le moindre sésame à la vente. La billetterie stéphanoise a fermé ses portes après l’écoulement des derniers billets disponibles. Alors qu’il restait moins de 1 000 places ce vendredi matin, les supporters ont pris d’assaut la plateforme. L’AS Saint-Étienne a validé la nouvelle sur ses réseaux sociaux : « Le Peuple Vert enchaîne et remplit encore son Chaudron ! #ASSERAF se jouera devant le meilleur public de France, à guichets fermés ! »

Une démonstration de force populaire pour la venue de Rodez

Pour la réception du Rodez AF lors de la 8e journée, l’ambiance s’annonce une nouvelle fois volcanique dans la Loire. Remplir une enceinte de plus de 37 000 places face à une formation ruthénoise prouve la ferveur unique du public stéphanois. La coupure internationale de trois semaines n’a aucunement refroidi la passion locale. Les fans trépignaient d’impatience à l’idée de retrouver leurs joueurs.

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C’est le deuxième match consécutif à domicile que l’ASSE dispute à guichets fermés. Cette régularité dans les guichets fermés constitue un signal fort envoyé à la concurrence. Les hommes de Ian Cathro bénéficieront d’un soutien inconditionnel du Kop Nord au Kop Sud et des tribunes latérales tout au long de la partie. Un avantage psychologique majeur pour aborder cette reprise du championnat du côté de l’ASSE.

Le Chaudron reste l’atout numéro un de l’ASSE

Cette mobilisation massive confirme la place singulière de Saint-Étienne dans le football français. Même au deuxième échelon national, les affluences enregistrées à Geoffroy-Guichard rivalisent avec les plus grands stades de Ligue 1. La ferveur populaire demeure le moteur du projet de remontée porté par la direction. L’ASSE pourra ainsi de nouveau compter sur un atout de taille.