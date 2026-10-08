Julien Le Cardinal ne sera pas disponible pour affronter Rodez. Ian Cathro l’a confirmé en conférence de presse. Une absence qui va contraindre l’ASSE à modifier sa charnière centrale pour la première fois de la saison. Trois solutions se dégagent pour accompagner Sohaib Nair contre Rodez ce samedi à 20h à Geoffroy Guichard.

C’est l’information de la journée du côté de l’ASSE. Julien Le Cardinal manquera le rendez-vous face à Rodez. Le défenseur stéphanois a été touché lors de la rencontre face à Metz et n’est pas suffisamment remis pour retrouver la compétition ce week-end. Ian Cathro a confirmé l’information face aux médias.

Cette absence met donc fin, au moins provisoirement, à une certaine stabilité dans le secteur défensif. Pour la première fois de la saison, l’ASSE devrait aligner une charnière centrale différente. Sohaib Nair devrait conserver sa place, sauf forfait de dernière minute. Reste désormais à savoir qui sera associé à lui.

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Chico Lamba, le remplacement poste pour poste

C’est probablement l’option la plus naturelle pour Ian Cathro. Chico Lamba pourrait tout simplement prendre la place laissée vacante par Julien Le Cardinal. Une solution qui aurait aussi l’avantage de ne pas bouleverser le reste de l’équipe.

Après plusieurs mois perturbés par les blessures, l’international espoir portugais pourrait enfin retrouver une place de titulaire. Sa dernière titularisation remonte au 25 avril 2026, lors d’une rencontre face à Troyes qui s’était soldée par une défaite 3-0.

Depuis, Lamba a dû prendre son mal en patience. Mais sa situation semble désormais différente. Le défenseur a notamment disputé 90 minutes face à Sion sans rencontrer de problème physique. Un élément important à l’heure de choisir le remplaçant de Le Cardinal.

Cette option permettrait à l’ASSE de procéder à un changement poste pour poste. Sohaib Nair resterait dans l’axe et Chico Lamba viendrait compléter la charnière. Sur le papier, c’est donc la solution qui chamboulerait le moins l’équilibre du onze stéphanois.

Kevin Pedro et Joao Ferreira, une autre possibilité

Ian Cathro possède toutefois une deuxième option crédible. Elle consisterait à repositionner Kevin Pedro dans l’axe de la défense et à titulariser Joao Ferreira au poste de latéral droit.

Kevin Pedro connaît bien le poste de défenseur central. Il a d’ailleurs été formé à cette position avant d’être progressivement repositionné sur le côté droit de la défense. Une polyvalence qui pourrait donc être précieuse dans ce contexte.

Le jeune défenseur avait notamment livré des prestations convaincantes à ses débuts à Troyes, avec notamment une victoire 3-2. Son profil pourrait offrir davantage de garanties dans l’axe tout en permettant à Joao Ferreira de retrouver une place dans le couloir.

Cette solution modifierait davantage l’organisation défensive que la titularisation de Chico Lamba. Elle permettrait néanmoins à Ian Cathro de s’appuyer sur des joueurs déjà intégrés à son fonctionnement.

Maxime Bernauer, le couteau suisse de l’ASSE ?

Une troisième possibilité existe enfin. Elle conduirait Ian Cathro à utiliser Maxime Bernauer en défense centrale aux côtés de Sohaib Nair.

Le vice-capitaine stéphanois est devenu un véritable couteau suisse au fil des semaines. Après avoir évolué au milieu de terrain, il a également été utilisé au poste d’arrière gauche. Il pourrait donc connaître une nouvelle expérience dans un secteur qu’il connaît également.

Cette solution aurait toutefois une conséquence particulière. Maxime Bernauer devrait probablement porter le brassard de capitaine face à Rodez. Le voir débuter dans l’axe avec Sohaib Nair offrirait ainsi une charnière centrale totalement inédite.

La décision de Ian Cathro permettra surtout de connaître le visage de cette nouvelle charnière centrale. Une chose est certaine : l’ASSE devra composer sans son capitaine Julien Le Cardinal face à Rodez.