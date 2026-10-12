L’ASSE s’est imposée 2-0 face à Rodez pour le retour de la Ligue 2. Revivez les coulisses de ce succès grâce à la dernière vidéo YouTube postée par le club en ce début de semaine.

Après deux matchs sans victoire, l’ASSE devait réagir ce samedi soir face à Rodez, pour la huitième journée de Ligue 2. Devant leur public, les hommes d’Ian Cathro ont répondu présents en s’imposant 2-0 et en reprenant la tête du championnat.

Les Stéphanois démarrent fort. Dès la 2ᵉ minute, Breum est proche de reprendre un centre de Cardona, mais Braat s’interpose. Quelques instants plus tard, Ballo manque une énorme occasion après un service de Ferreira. L’attaquant se rattrape finalement à la 15ᵉ minute : sur un corner joué à deux, Boakye trouve Breum, qui sert parfaitement son coéquipier dans la surface. Ballo contrôle et trompe le gardien ruthénois.

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L’ASSE domine ensuite les débats, mais manque plusieurs opportunités de creuser l’écart. Après la pause, Larsonneur maintient les siens devant grâce à une parade exceptionnelle sur une tête adverse.

À la 55ᵉ minute, Boakye fait le spectacle. Lancé en profondeur par Breum, le Ghanéen réalise un sombrero avant d’enchaîner avec une superbe volée du droit pour doubler la mise.

Rodez pousse, mais Larsonneur reste décisif avant de sortir sur blessure après un choc avec Kévin Pedro. Mamour Ndiaye fait alors ses débuts sous le maillot vert. L’ASSE s’impose 2-0 et retrouve la première place.

Dhaoui enchanté après ASSE-Rodez

Elyes Dhaoui : « Incroyable. Merci Dieu pour cette expérience et cette occasion d’être ici. Je suis très content. C’est que le début ! »

Julien Le Cardinal : « Bien sûr qu’on est fiers des copains, toujours fiers des copains. On retient la solidarité parce qu’à la fin, on a peut-être eu moins le ballon, mais on a vu l’équipe soudée et qui a aimé défendre, et ça, c’est important. »