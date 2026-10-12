L’ASSE a renoué avec le succès ce samedi en venant à bout de Rodez. Breum et Boakye s’imposent comme les hommes forts, Larsonneur enfin décisif, et le premier tournant de la saison est à venir. Enseignements d’une victoire qui doit relancer une dynamique.

L’ASSE recevait Rodez ce samedi à Geoffroy-Guichard avec l’ambition de repartir de l’avant après avoir laissé filer des points lors des deux dernières journées. Les Stéphanois ont rempli leur mission en décrochant un succès 2-0, synonyme de retour au sommet de la Ligue 2.

Les hommes d’Ian Cathro prennent rapidement les commandes du match. Breum manque de peu l’ouverture du score dès la 2e minute, puis Ballo ne parvient pas à cadrer après une passe de Ferreira. À force d’insister, les Verts finissent par être récompensés. À la 15ᵉ minute, une combinaison sur corner permet à Breum de servir Ballo, qui ajuste Braat après un contrôle.

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Saint-Étienne se procure d’autres occasions avant la pause, sans parvenir à se mettre à l’abri. Au retour des vestiaires, Larsonneur évite l’égalisation en détournant une tête sur sa barre transversale.

Le tournant intervient cinq minutes plus tard. Bien lancé par Breum, Boakye élimine le gardien d’un superbe sombrero avant de conclure d’une volée du pied droit. Un geste spectaculaire qui permet aux Stéphanois de faire le break.

Rodez tente de revenir, mais Larsonneur multiplie les interventions avant de se blesser dans un choc avec Pedro. Remplacé par Mamour Ndiaye, il assiste depuis le banc à la victoire des siens. Avec ces trois points, l’ASSE reprend la tête du classement.

Larsonneur fait taire les critiques

Gautier Larsonneur, très décrié par les supporters de l’ASSE, a réalisé un clean sheet qui pourrait lui faire le plus grand bien. Alors que les dernières rencontres avaient pu susciter des interrogations autour du gardien stéphanois, celui-ci a enfin répondu sur le terrain. À la 50ᵉ minute, il réalise une parade exceptionnelle sur une tête ruthénoise, détournant le ballon sur sa barre transversale. Un arrêt déterminant alors que les Verts ne mènent que d’un but.

Il récidive à la 69e minute en remportant un face-à-face avec un attaquant adverse. Deux interventions qui permettent à l’ASSE de conserver son avantage et de se diriger vers la victoire. Malheureusement, sa soirée s’est terminée par une blessure après un choc avec Kevin Pedro à cinq minutes du terme. Remplacé par Mamour Ndiaye, il laisse planer une interrogation sur son état physique. Son apport, lui, ne fait aucun doute : sans ses deux arrêts décisifs, le scénario aurait pu être bien différent.

Boakye et Breum portent l’attaque de l’ASSE

L’ASSE peut aussi compter sur un duo particulièrement inspiré. Jakob Breum et Augustine Boakye ont fait parler leur talent pour permettre aux Verts de faire la différence. Le Danois s’est d’abord illustré sur l’ouverture du score. Sur un corner joué à deux, il a parfaitement servi Thierno Ballo dans la surface, permettant à l’attaquant d’ouvrir le score à la 15ᵉ minute.

En seconde période, Breum a encore fait la différence avec une passe lumineuse dans la profondeur pour Boakye. Le Ghanéen a alors sorti le grand jeu. Un sombrero, suivi d’une reprise de volée du pied droit à la Neymar dans ses grandes heures catalanes : son deuxième but a tout simplement été somptueux. Il s’agit de sa cinquième réalisation en cinq matchs. Une efficacité impressionnante, accompagnée d’une capacité à faire jouer ses partenaires.

Avec deux passes décisives de grande classe pour Breum et un nouveau but spectaculaire pour Boakye, l’ASSE tient deux armes offensives capables de faire basculer une rencontre.

Le choc au Red Star, premier grand tournant de la saison

Cette victoire face à Rodez permet aux Stéphanois de reprendre la tête de la Ligue 2. Mais le prochain rendez-vous pourrait déjà peser lourd dans la course à la montée. Le week-end prochain, l’ASSE se déplacera sur la pelouse du Red Star, actuel deuxième du classement à deux points des Verts.

Le contexte promet une rencontre particulièrement disputée entre deux candidats aux premières places. Un succès stéphanois permettrait de repousser les Franciliens à cinq longueurs et d’envoyer un message fort à la concurrence. À l’inverse, une défaite ferait perdre aux hommes d’Ian Cathro leur première place pour la première fois de la saison. Le déplacement à Bauer représente donc bien plus qu’un simple match de championnat.

Après avoir laissé filer des points contre Dunkerque et Metz, les Verts ont retrouvé le sourire. Ils devront désormais confirmer face à un concurrent direct. Ce choc constituera un premier véritable test pour mesurer leur capacité à maintenir leur ambition au sommet du classement.