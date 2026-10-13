L’ASSE a retrouvé le chemin de la victoire samedi soir en dominant Rodez (2-0) à Geoffroy-Guichard. Une rencontre marquée par une statistique surprenante : les Stéphanois ont parcouru nettement moins de kilomètres que leur moyenne habituelle cette saison. Pourtant, ils ont réalisé davantage de sprints. Un paradoxe qui en dit long sur la physionomie de cette rencontre et les efforts consentis par les joueurs de Ian Cathro.

Après trois semaines sans compétition officielle, les Verts ont repris leur marche en avant face à Rodez. Une victoire acquise grâce aux réalisations de Thierno Ballo et Augustine Boakye, qui permet à l’ASSE de renouer avec le succès.

Mais au-delà du résultat, les données physiques de la rencontre apportent un éclairage intéressant sur la prestation stéphanoise.

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ASSE : près de 7 kilomètres de moins que la moyenne

Depuis le début de la saison, les joueurs de l’ASSE parcourent en moyenne 106 kilomètres par rencontre en Ligue 2.

Face à Rodez, ce total est descendu à seulement 98,7 kilomètres. Une différence de 7,3 kilomètres, soit une baisse de près de 7 % par rapport aux standards habituels des Verts.

Un écart important à l’échelle d’une équipe entière, d’autant que Saint-Étienne n’avait plus disputé de rencontre officielle depuis le 19 septembre et son déplacement à Metz.

La longue trêve internationale constitue une première piste d’explication. Certains joueurs ont enchaîné les déplacements et les matchs avec leur sélection, tandis que d’autres ont passé près de trois semaines sans compétition officielle.

Le manque de rythme a pu peser sur les organismes. Maxime Bernauer a notamment terminé la rencontre avec des crampes, illustrant les difficultés physiques rencontrées par certains Stéphanois.

Mais cette baisse de distance parcourue ne signifie pas nécessairement que l’ASSE a manqué d’intensité.

Les Verts ont davantage sprinté contre Rodez

C’est précisément ce que révèle une deuxième statistique.

Alors que les Stéphanois réalisent en moyenne 115,4 sprints par match cette saison, ils en ont effectué 129 face à Rodez.

Soit près de 14 sprints supplémentaires et une augmentation de 11,8 % par rapport à leur moyenne habituelle.

Indicateur Moyenne ASSE Face à Rodez Évolution Distance parcourue 106 km 98,7 km −6,9 % Nombre de sprints 115,4 129 +11,8 %

Ces chiffres dessinent une rencontre durant laquelle les Verts ont moins couru en volume total, mais ont multiplié les efforts explosifs.

Cela peut traduire une activité plus concentrée sur des séquences courtes et intenses, plutôt qu’une accumulation de déplacements sur l’ensemble du terrain.

ASSE : Ce stéphanois qui a crevé l’écran contre Rodez

La possession de l’ASSE explique-t-elle cette différence ?

Le scénario de la rencontre constitue une autre explication possible.

Face à Rodez, l’ASSE a monopolisé le ballon avec 63 % de possession. Les Stéphanois ont également rapidement pris l’avantage grâce à Thierno Ballo, buteur dès la 15e minute.

Deux éléments qui ont pu influencer la dépense physique collective.

En contrôlant une grande partie du jeu, les Verts ont potentiellement limité certaines courses défensives, notamment les longues phases de repli et les déplacements nécessaires pour récupérer le ballon.

L’ouverture du score précoce a également permis à l’ASSE de gérer davantage certaines séquences.

Pour autant, les 129 sprints enregistrés montrent que les joueurs de Ian Cathro n’ont pas renoncé à accélérer. Ils ont simplement pu répartir leurs efforts différemment.

Un signal à surveiller avant le Red Star

Ces statistiques ne permettent pas, à elles seules, de conclure à une baisse de forme physique.

La distance totale parcourue dépend de nombreux paramètres : possession, positionnement, rythme imposé par l’adversaire, scénario du match et choix tactiques.

De la même manière, un nombre élevé de sprints ne garantit pas automatiquement une meilleure performance physique. Il faudrait notamment connaître leur distance, leur intensité et leur répartition entre les joueurs.

Une chose est néanmoins certaine : l’ASSE a parcouru moins de kilomètres tout en réalisant davantage de sprints face à Rodez.

Une particularité intéressante à suivre lors des prochaines rencontres, notamment face au Red Star. Après une trêve internationale interminable, les Verts devront confirmer qu’ils sont capables de maintenir leur intensité sur la durée.

Source : Sofascore