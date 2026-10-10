L’ASSE retrouve le chemin de la compétition, ce samedi soir (20h) après trois semaines de trêve internationale. Les Verts défient Rodez dans le Chaudron à l’occasion de la huitième journée de Ligue 2. Voici les onze joueurs que devrait choisir Ian Cathro pour cette rencontre.

Alors que les Verts n’ont plus gagné depuis le début du mois de septembre et leur dernière réception face à Montpellier, l’heure est venue de gagner à nouveau.

Après deux matchs sans victoire suivis d’une trêve interminable, l’ASSE retrouve Rodez dans le Chaudron avec la nette intention de renouer avec le succès.

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L’ASSE a un groupe étoffé

Il avait inquiété à Metz après sa sortie. Julien Le Cardinal a manqué plusieurs semaines d’entraînement avant de faire son retour en début de semaine. Touché, le capitaine de l’ASSE a profité de la trêve internationale pour souffler et soigner sa blessure. Il est tout de même forfait pour cette partie.

Mahmoud Jaber a également profité de cette longue coupure pour reprendre les séances. L’Israélien se rapproche d’un nouveau retour qu’il espère définitif afin d’offrir une solution supplémentaire au milieu d’Ian Cathro.

Le coach écossais a également pu voir Chico Lamba et Marten-Chris Paalberg à l’œuvre vendredi passé. Lors du match amical face à Sion, les deux joueurs ont profité des nombreuses absences internationales. L’objectif était d’engranger du temps de jeu après leurs blessures et de marquer des points aux yeux du coach de l’ASSE.

Les joueurs partis en sélection sont également de retour et à disposition du coach des Verts.

Une défense internationale pour l’ASSE

Alors que son nom continue de faire débat auprès des supporters, Gautier Larsonneur sera, sauf surprise, confirmé par Ian Cathro ce samedi soir. Le portier né en Bretagne espère signer un clean sheet qui lui échappe depuis la victoire face à Grenoble, lors de la troisième journée.

Touché à Metz, son capitaine ne tiendra pas sa place au cœur de la charnière centrale. Julien Le Cardinal devrait donc être remplacé par Chico Lamba. Le Portugais devrait donc être associé à Sohaib Naïr qui a connu ses premières minutes internationales avec l’Algérie cette semaine.

À droite, Kévin Pédro a lui aussi fait ses premiers pas durant la trêve avec la sélection congolaise. Le jeune léopard devrait être préféré à Joao Ferreira, buteur lors du succès probant de l’ASSE face à Sion. De l’autre côté, Ben Old a lui aussi marqué durant cette parenthèse internationale. Le joueur stéphanois a inscrit l’unique but néo-zélandais lors du revers des siens face au Japon lors de la Kirin Cup. Il devrait également tenir sa place à gauche, ce samedi.

Bernauer reconduit au milieu

Au milieu, Ian Cathro a pu récupérer Aron Csongvai en fin de semaine. Après avoir pris part au rassemblement hongrois, le milieu est à nouveau à la disposition du coach de l’ASSE, qui devrait l’aligner ce soir face au RAF. L’ancien de l’AIK ne devrait pas être accompagné d’un autre international. Tamar Svetlin, qui a très peu joué avec la Slovénie, devrait une nouvelle fois être sur le banc au profit de Maxime Bernauer.

Devant eux, Augustine Boakye, auteur de quatre buts lors de ses quatre dernières sorties avec les Verts, devrait être aligné à nouveau. Le Ghanéen a connu ses premières minutes en sélection, de quoi faire le plein de confiance pour reprendre sa bonne dynamique en club. Enfin, Jakob Breum devrait compléter ce quatuor au milieu de terrain. Double buteur face à Sion, le Danois a également fait le plein de confiance durant la trêve.

Davitashvili aligné en pointe ?

En pointe, Ian Cathro devrait à nouveau titulariser Irvin Cardona. Buteur avec Malte durant la trêve, l’ancien Brestois a fait le plein de confiance. L’ASSE espère que son attaquant retrouvera le chemin des filets en club, lui qui n’a pas inscrit le moindre but en septembre.

Aux côtés de Cardona, Ian Cathro devrait opter pour Zuriko Davitashvili. Auteur d’une entrée qui a changé le cours du match à Metz, le Géorgien a marqué des points auprès de son entraîneur. Thierno Ballo devrait donc faire les frais de ce choix, et s’asseoir sur le banc.

L’ASSE sera donc privée de son capitaine pour cette affiche, Ian Cathro devrait alors opter pour un joueur qui n’a plus été titularisé depuis fin avril dernier. En pointe, Zuriko Davitashvili devrait être l’autre changement dans le onze qui est reparti de Metz avec le point du nul.