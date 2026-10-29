L’ASSE ne brille pas uniquement sur les terrains. Après un week-end marqué par les bons résultats, le club stéphanois a également enregistré des performances remarquables sur les réseaux sociaux. Avec plus de 400 000 engagements en quatre jours, Saint-Étienne se classe parmi les clubs français les plus performants sur le digital.

La ferveur stéphanoise ne se limite décidément pas aux tribunes de Geoffroy-Guichard. Dans une communication publiée ce jeudi, l’AS Saint-Étienne a dévoilé les résultats de ses réseaux sociaux sur la période allant de vendredi à lundi inclus.

Et les chiffres témoignent de la mobilisation de la communauté verte. En quatre jours, les publications du club ont généré plus de 400 000 engagements, comprenant les mentions « J’aime », les commentaires et les partages.

ASSE : quatrième club français sur les réseaux sociaux

Cette activité place l’ASSE au quatrième rang national sur la période étudiée. Seuls trois clubs affichent davantage d’engagements : le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille.

Une performance pour une formation qui évolue actuellement en Ligue 2 et parvient à rivaliser, sur le terrain numérique, avec plusieurs références du football français.

Selon les données communiquées par le club, cette visibilité représente également plus de 180 000 euros de valorisation média pour ses partenaires. Il s’agit d’une estimation de la valeur de l’exposition générée, et non d’un revenu directement encaissé par l’ASSE.

Le meilleur taux d’engagement de France

Mais un autre indicateur distingue les Stéphanois. Avec un taux d’engagement de 14,80 %, calculé en rapportant les interactions au nombre d’abonnés, l’ASSE revendique la première place française sur cette même période.

Ce résultat illustre la capacité du club à mobiliser le Peuple Vert.

Portée par les performances sportives des équipes masculine et féminine, l’activité numérique stéphanoise confirme ainsi l’attachement des supporters à leurs couleurs. Un atout pour la visibilité du club, mais aussi pour celle de ses partenaires commerciaux.

Source : ASSE.fr