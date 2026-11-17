L’ASSE occupe la tête de la Ligue 2 après douze journées. Avec 28 points au compteur, les hommes de Ian Cathro réalisent un excellent début de saison. Mais le calendrier s’apprête à sérieusement se compliquer. Avant la trêve hivernale, Saint-Étienne devra affronter Reims, Nancy et Pau. Trois équipes installées dans le top 5 du championnat. Une séquence qui pourrait permettre de mesurer le véritable niveau des Verts.

ASSE : un calendrier relevé

Avec neuf victoires en douze rencontres, l’ASSE a pris les commandes de la Ligue 2 depuis plu. Les Stéphanois comptent 28 points, soit trois longueurs d’avance sur Nancy et quatre sur Montpellier.

Mais les prochaines semaines s’annoncent déterminantes. Les Verts vont successivement défier trois concurrents directs dans la course aux premières places.

Premier rendez-vous ce week-edn avec un déplacement à Reims. Quatrièmes avec 21 points, les Champenois viennent de connaître leur première défaite de la saison face à Grenoble. Ils auront forcément à cœur de réagir devant leur public.

Le 5 décembre, l’ASSE recevra ensuite Nancy à Geoffroy-Guichard. Actuellement deuxièmes avec 25 points, les Lorrains représentent l’un des principaux rivaux des Stéphanois. Une confrontation directe très attendue.

Enfin, les Verts se déplaceront à Pau le 12 décembre. Cinquièmes avec 20 points, les Palois constituent un autre adversaire intéressant pour évaluer le niveau de l’ASSE.

Le véritable révélateur des ambitions stéphanoises ?

Jusqu’ici, l’ASSE a affiché une belle régularité. Ses neuf succès lui permettent de conserver une avance appréciable en tête du championnat.

Mais affronter trois équipes du top 5 en l’espace de trois journées représente un vrai défi.

Ces rencontres permettront d’évaluer la capacité des hommes de Ian Cathro à rivaliser avec leurs concurrents directs, dans des confrontations où chaque point gagné empêche également un adversaire d’avancer.

Le déplacement à Reims donnera une première indication. La réception de Nancy pourrait ensuite constituer un tournant, avant un nouveau test à Pau.

L’ASSE peut frapper un grand coup avant la trêve

Entre ces affiches, les Stéphanois accueilleront également Villefranche en Coupe de France. Quatre rencontres avant la pause hivernale.

Une série qui offre une véritable opportunité aux Verts. En obtenant de bons résultats face à leurs poursuivants, ils pourraient conforter leur première place et creuser des écarts importants avant de partir en vacances.

À l’inverse, plusieurs contre-performances relanceraient rapidement la concurrence qui s’accroche.

Avec Reims, Nancy et Pau au programme, l’ASSE entre dans une période charnière. Après un premier tiers de saison convaincant, l’heure est venue de confirmer face aux autres prétendants à la montée.