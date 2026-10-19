Les Verts se sont imposés avec maîtrise sur la pelouse du Red Star (0-1), samedi soir, lors de la 9ᵉ journée de Ligue 2. Portée par un collectif irréprochable et des individualités à tous les étages, l’ASSE confirme son rang de leader et compte provisoirement cinq points d’avance, avant la rencontre de Montpellier lundi soir.

Sainté est venu à Bauer avec une idée claire en tête : prendre les trois points, pas seulement y participer. Face à une équipe de Ligue 2 solide et habituée à poser des problèmes à domicile, les Verts ont donné l’impression d’avoir pleinement anticipé et mesuré leur adversaire. Résultat, une victoire étriquée au tableau d’affichage mais large dans le contenu.

En maitrise sans le ballon

Les chiffres racontent un match à sens unique, et pourtant largement dominé par le ballon par le Red Star. Logique quand on regarde la possession (59% pour les Audoniens, 41% pour l’ASSE), mais trompeuse sur le fond. Car dès qu’il s’agit de dangerosité, l’écart devient énorme : 0,90 xG pour les Verts contre seulement 0,24 pour les locaux, 3 grosses occasions à 0, et un seul tir cadré concédé sur l’ensemble de la rencontre. L’ASSE a aussi gagné la bataille des duels individuels (56 contre 41), signe d’un bloc équipe 100% concerné, sans ballon comme avec.

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La recette stéphanoise tenait en une idée simple : laisser venir, défendre bas et compact, puis faire mal en transition verticale dès la récupération du ballon. De quoi dissuader le Red Star de trop s’ouvrir offensivement, de peur de se faire punir dans le dos de sa défense.

Cardona sanctionne, Pedro aurait pu faire le break

Cette philosophie de jeu a payé dès la seule réalisation du match. Le but d’Irvin Cardona est à l’image du plan stéphanois, une transition verticale rapide, menée en quelques passes, qui prend tout le bloc audonien à contre-pied. Le gardien du Red Star en paie d’ailleurs le prix statistique, avec un indicateur de buts évités négatif (-0,45) sur la rencontre, signe de la qualité de la frappe encaissée.

Les Verts auraient même pu se mettre à l’abri plus tôt. Sur un centre au cordeau de Joshua Duffus, Kader Pedro manque une occasion toute faite, l’une des deux grosses occasions stéphanoises non converties sur les trois obtenues dans la soirée. L’ASSE a également touché le montant à une reprise, confirmation d’une équipe qui a largement eu les moyens de se mettre définitivement à l’abri avant le coup de sifflet final.

Bernauer et Breum, les métronomes du milieu

Au-delà du collectif, deux individualités se détachent nettement de cette prestation stéphanoise. Maxime Bernauer livre un match complet : 69 ballons touchés, 77% de passes réussies sur 52 tentées, et surtout une activité défensive de tous les instants avec 86% de duels remportés (6/7), 80% de tacles réussis (4/5), 2 interceptions et 4 récupérations.

Jakob Breum, lui, s’illustre davantage dans la construction et la création. Avec 93% de passes réussies sur 51 touches de balle, 2 passes clés et une occasion créée, le Danois a été l’un des moteurs offensifs du soir, jusqu’à se procurer lui-même une tentative de la tête dans la surface (0,18 xG). Deux prestations qui expliquent en grande partie la maîtrise du milieu de terrain stéphanois sur l’ensemble de la rencontre.

Les Verts s’envolent en tête

Au-delà de la performance, cette victoire a aussi une valeur comptable. Pour tenir ces trois points jusqu’au bout, les Verts ont dû débaucher une énergie collective. Mais le résultat est là : l’ASSE s’envole provisoirement en tête du championnat avec cinq points d’avance, en attendant la rencontre de Montpellier, lundi soir, qui pourrait recoller au classement.