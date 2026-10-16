Le Red Star attend l’ASSE samedi pour un choc entre les deux premiers de Ligue 2. Mais les supporters audoniens auront une autre raison de se rendre à Bauer : une ouverture attendue depuis plusieurs semaines.

Le rendez-vous est donné. Sur ses réseaux sociaux, le Red Star a publié une série de photos du stade Bauer, avec les anciennes installations puis les nouvelles tribunes. Le message qui accompagne ces images annonce la couleur : « Avant/après… et bientôt avec vous », puis l’info que beaucoup de supporters attendaient : « Rendez-vous samedi pour l’ouverture de la tribune Nord ! »

C’est donc à l’occasion de la réception de Saint-Étienne, samedi 17 octobre à 20 heures, que les supporters découvriront ce nouvel espace. Une première qui s’ajoutera à l’enjeu sportif de cette neuvième journée.

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Le kop du Red Star s’installe en tribune Nord

Cette ouverture va aussi modifier les habitudes du public de Bauer. Le kop, installé la saison dernière dans les blocs E et F de la tribune Est, prendra désormais place en tribune Nord, dans la catégorie 4.

Le Red Star avait détaillé ce changement lors de sa campagne de réabonnement pour le kop. Les travaux avaient contraint le club à organiser les renouvellements en deux temps, avec une période spécifique pour les supporters concernés.

L’accueil du public dans cette nouvelle tribune avait notamment été envisagé pour la venue de Metz, le 14 septembre. Le calendrier des démarches d’homologation n’avait finalement pas permis son ouverture. Le club avait alors annoncé viser la réception de l’ASSE, sous réserve des validations nécessaires.

Cette fois, le club donne rendez-vous aux supporters pour samedi. Les photos dévoilées sur Instagram permettent de découvrir les gradins et leur environnement, profondément transformés par rapport aux anciennes installations.

Un choc au sommet pour cette première

Le calendrier offre une belle affiche au public audonien. Avant cette neuvième journée, l’ASSE compte 19 points, contre 17 pour le Red Star. Les joueurs de Ian Cathro se déplaceront donc chez leur premier poursuivant, avec une place de leader à défendre.

Les Stéphanois ont repris le championnat par une victoire contre Rodez, samedi dernier à Geoffroy-Guichard (2-0). À Bauer, un nouveau succès leur permettrait de repousser les Audoniens à cinq longueurs. Une défaite, en revanche, placerait le Red Star devant eux.

L’ouverture de la tribune Nord devrait galvaniser un peu plus les Audoniens. A noter que, de manière concomitante, le club de Saint-Ouen a aussi prévu de rendre hommage à Jules Rimet avec un écusson sur le maillot de ses joueurs. Entre cette tenue spéciale, l’installation du kop et la réception du leader, Bauer aura plusieurs rendez-vous à célébrer samedi soir.