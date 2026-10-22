À l’issue de la saison 2023/2024 et après s’être imposée en barrages d’accession face au FC Metz, l’ASSE retrouvait la Ligue 1… Aujourd’hui, il n’y a plus qu’Irvin Cardona (revenu sous Kilmer Sports) et Gautier Larsonneur qui portent encore le maillot stéphanois. Mais que sont devenus les autres joueurs qui ont permis à l’ASSE de retrouver l’Élite durant une saison ? Faisons le bilan !

Arrivé en juin 2024 alors que l’ASSE retrouvait la Ligue 1, Kilmer Sports connaît aujourd’hui sa troisième saison à l’ASSE. Après un échec lors des barrages de la saison précédente, l’effectif a été en grande partie reconstruit. Ainsi, les actionnaires de l’ASSE ont aujourd’hui pu bâtir une équipe qui ressemble à ce qu’ils voulaient mettre en place en France. Depuis leur arrivée, de nombreux départs se sont succédé. Des joueurs titulaires de l’époque comme Léo Pétrot, Dylan Batubinsika, Mickaël Nadé ou Nathanaël Mbuku jouent désormais un peu partout en Europe.

Le secteur défensif, totalement remanié

Commençons d’abord par les joueurs du secteur défensif de Saint-Étienne. Cette saison-là, le classement des défenseurs les plus utilisés par Laurent Batlles et Olivier Dall’Oglio était le suivant :

Léo Pétrot : 2 655′

Dennis Appiah : 2 588′

Anthony Briançon : 2 545′

Dylan Batubinsika : 2 015′

Mickaël Nadé : 1 900′

Yvann Maçon : 1 454′

Mahmoud Bentayg : 546′

Parmi tous ces noms, ils sont aujourd’hui encore trois à jouer dans le championnat français, mais aucun n’évolue en Ligue 1. Dennis Appiah joue en Ligue 3 à Caen. L’expérimenté latéral, parti libre cet été, a joué neuf rencontres et inscrit un but sous le maillot normand.

Anthony Briançon est quant à lui un élément important du Pau FC. En Ligue 2, il est le capitaine de cette équipe où évoluent également Axel Dodote et Luan Gadegbeku, prêtés par Saint-Étienne. L’ancien défenseur central de l’ASSE a inscrit un but et délivré deux passes décisives.

De son côté, Yvann Maçon n’est actuellement pas un indiscutable à Grenoble. En Ligue 2, le latéral a tout de même pris part à quatre rencontres.

De nombreux départs à l’étranger pour ses anciens de l’ASSE

D’autres ont rejoint des championnats étrangers, à l’image de Léo Pétrot qui évoluait à Elche en Espagne la saison passée. Le second joueur le plus utilisé de la saison 2023/2024 joue désormais en Belgique à Anderlecht. Léo Pétrot y est un titulaire indiscutable, que ce soit en championnat ou en Europa League ! Il a même inscrit un but lors du match du 3e tour de qualification face au PAOK Salonique.

Dylan Batubinsika évolue quant à lui en Roumanie au FCSB. Il s’agit du même championnat où joue désormais Ebenezer Annan. Le défenseur congolais a joué la quasi-totalité des premiers matchs de la saison (7 au total), mais a été laissé sur le banc lors des deux dernières rencontres.

Parti durant l’intersaison, Mickaël Nadé joue aujourd’hui en Russie au Rodina Moscou, prêté par le United Football Club (Emirats arabes unis). Le défenseur central de 27 ans est un titulaire indiscutable en défense centrale et a disputé six rencontres. Il joue régulièrement l’intégralité des matchs.

Enfin, Mahmoud Bentayg est quant à lui à Zamalek en Égypte, club dans lequel l’ASSE l’avait prêté durant l’été 2024. Il a joué six rencontres de championnat et distribué trois passes décisives. De belles statistiques pour le latéral gauche marocain.

Les milieux de l’ASSE ne sont plus les mêmes

À cette époque, le milieu de terrain de l’ASSE était composé (en comptant certains offensifs) de :

Dylan Chambost : 2 380′

Florian Tardieu : 2 243′

Aïmen Moueffek : 1 873′

Benjamin Bouchouari : 1 807′

Thomas Monconduit : 1 319′

Lamine Fomba : 1 192′

Victor Lobry : 310′

Thomas Monconduit évolue actuellement au club d’Amiens, où il a effectué son retour durant le mercato hivernal 2025. Actuellement blessé au genou, il n’a pas joué la moindre minute cette saison, mais avait disputé 24 rencontres de Ligue 2 la saison passée avant de connaître la descente à l’échelon inférieur.

De leur côté, Florian Tardieu et Victor Lobry évoluent encore en Ligue 2. Le premier cité a quitté les Verts libre cet été pour rejoindre Montpellier. Dans le club actuel dauphin de l’ASSE, l’ex-Stéphanois est un titulaire indiscutable. Après une entorse à la cheville survenue durant la préparation, il a pris part aux sept dernières rencontres de sa formation. Florian Tardieu a même été passeur décisif lors du succès 1-0 de son club face au Pau FC.

Après un passage à Amiens l’an passé, Victor Lobry s’est engagé librement avec Sochaux cet été. Au sein du club promu, il a disputé quatre rencontres. Touché lors de la trêve internationale après avoir subi un gros tacle, il n’est pas apparu dans le groupe sochalien depuis.

Le rêve américain de Dylan Chambost

Partons maintenant sur le continent américain où évolue Dylan Chambost depuis 2024. Après son départ de Saint-Étienne, il a rejoint le Columbus Crew en MLS. Son club a remporté la Leagues Cup en 2024. Régulièrement utilisé cette saison, il a disputé 32 rencontres au total, dont 26 en MLS. Le 28 septembre dernier, Dylan Chambost et ses coéquipiers se sont même imposés contre l’Inter Miami d’un certain Lionel Messi !

De retour sur le vieux continent, prenons des nouvelles de Lamine Fomba. Le milieu de terrain évolue au Servette FC depuis l’été 2025. Au sein du club suisse, il n’a disputé qu’une seule minute de jeu cette saison face à Lucerne le 29 août dernier. L’an passé, il avait pris part à 33 rencontres. Lamine Fomba avait même inscrit un but et délivré trois passes décisives.

De son côté, Benjamin Bouchouari peine à s’imposer en Turquie à Trabzonspor. En championnat, il n’a disputé que 99 minutes de jeu. Il a tout de même participé aux qualifications pour l’Europa League et disputé en intégralité la dernière rencontre de Conference League de son club, remportée 4-2 face au Kuopion Palloseura. Des moments compliqués pour le jeune milieu de terrain.

Enfin, Aïmen Moueffek a rejoint le club de Cadix en Espagne durant le mois d’août. En seconde division espagnole, le milieu prêté par l’ASSE s’impose petit à petit dans l’effectif. Buteur et passeur pour sa première apparition face à Leganés le 3 octobre, il a ensuite disputé deux autres rencontres avec son club. Il n’a pour le moment pas encore joué 90 minutes, mais son temps de jeu augmente.

Les offensifs se retrouvent en difficulté

Avec 48 buts inscrits en 2023/2024, l’ASSE ne possédait que la neuvième meilleure attaque du championnat de Ligue 2. Le club comptait surtout sur sa solide défense (31 buts encaissés, le meilleur total). L’arrivée d’Irvin Cardona en janvier 2024 (8 buts et 3 passes décisives) a parfaitement coïncidé avec la montée en puissance de l’ASSE. Mais que sont devenus ses ex-coéquipiers ?

Mathieu Cafaro : 2 410′

Ibrahim Sissoko : 2 148′

Nathanaël Mbuku : 929′

Gaëtan Charbonnier : 685′

Ibrahima Wadji : 486′

Maxence Rivera : 425′

Karim Cissé : 141′

L’ASSE s’apprête à retrouver le FC Nantes où évolue désormais Mathieu Cafaro. Passé par le Paris FC entre-temps, l’ancien Stéphanois connaît des débuts compliqués avec son nouveau club. 14e de Ligue 2, Nantes peine à trouver la recette. Utilisé à 7 reprises, Mathieu Cafaro a été passeur décisif face à Rodez lors de la défaite 5-2 de son club. L’ailier nantais est actuellement blessé au niveau de la cuisse.

Non conservé par l’ASSE et utilisé seulement 141 minutes en Ligue 2 avec l’ASSE en 2023/2024, Karim Cissé est aujourd’hui un joueur d’Aubagne Air-Bel en Ligue 3. Le milieu offensif a déjà pris part à dix rencontres de championnat et a délivré une passe décisive. C’est un titulaire indiscutable.

Fortunes diverses au sein des championnats étrangers pour ses anciens de l’ASSE

Prenons maintenant la direction des Pays-Bas. C’est dans le club d’Heerenveen que joue actuellement Maxence Rivera. En Eredivisie, il a déjà joué huit rencontres. Maxence a inscrit deux buts et délivré une passe décisive.

Depuis son départ de l’ASSE où il était prêté par Augsbourg, Nathanaël Mbuku a déjà connu plusieurs clubs : le Dinamo Zagreb, Montpellier et désormais Saint-Trond, où il est encore prêté par le club allemand. Il n’est pas un titulaire indiscutable, mais joue presque chaque rencontre. Après six rencontres jouées, il a été passeur décisif à une reprise et dispute la Conference League avec sa formation.

Enfin, que deviennent nos avant-centres ? Ibrahim Sissoko, après un passage en seconde division allemande à Bochum, a pris la direction de la deuxième division turque à Muğlaspor. Après sept rencontres, il a inscrit un seul but. Des statistiques similaires à celles d’Ibrahima Wadji, qui a fait son retour en Azerbaïdjan au Turan Tovuz. En six rencontres, il a inscrit un but. Enfin, Gaëtan Charbonnier, qui avait quitté l’ASSE durant le mercato hivernal 2023/2024, a rejoint Bastia, puis le Pouzauges Bocage FC, un club de Régional 1.