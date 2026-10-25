L’ASSE a fait patienter le Chaudron avant de venir à bout de Nantes. Mais la semaine stéphanoise ne s’est pas résumée à cette victoire. Retour en défense, nouvelles de l’infirmerie et résultats des autres équipes : voici les quatre informations à retenir cette semaine.

L’AS Saint-Étienne a signé une nouvelle victoire ce samedi soir contre le FC Nantes (1-0), au terme d’une rencontre longtemps indécise. Dans un Geoffroy-Guichard à guichets fermés, les hommes de Ian Cathro ont dû patienter jusqu’à la 90e minute pour faire céder la défense adverse. Kévin Pedro a lancé l’action décisive côté droit avant de servir Mahmoud Jaber. Le milieu a adressé un centre au second poteau, où Augustine Boakye a devancé Fabien Centonze pour marquer de la tête.

Les Stéphanois ont pourtant longtemps peiné à trouver des espaces. Malgré leur maîtrise du ballon, ils ont laissé quelques occasions aux Nantais avant la pause. Mamour Ndiaye a notamment repoussé une frappe enroulée de Killian Corredor, tandis que Patrik Carlgren a privé Zuriko Davitashvili de l’ouverture du score sur un centre de João Ferreira.

Après la pause, les interruptions ont cassé le rythme d’un match déjà fermé. L’ASSE a toutefois continué à pousser et les changements ont fini par peser. Entré quelques minutes plus tôt, Jaber a offert le ballon du succès à Boakye. Les Verts ont ainsi enchaîné une troisième victoire après Rodez et le Red Star. Ils tenteront de poursuivre cette série samedi prochain à Guingamp.

Chico Lamba retrouve la compétition

Cette fois, Chico Lamba a bien retrouvé les terrains. Après son retour à l’entraînement collectif dans la semaine, le défenseur portugais a participé à la victoire contre Nantes. Ian Cathro l’a lancé à la 64e minute, à la place de Ben Old.

Son entrée a entraîné plusieurs changements dans la défense stéphanoise. Lamba a pris place dans l’axe, Kévin Pedro a retrouvé le couloir droit et João Ferreira est passé à gauche. Un ajustement qui a aussi eu son importance sur le but : c’est depuis son côté droit que Pedro a porté le ballon avant de trouver Jaber.

Pour Lamba, l’objectif est désormais d’enchaîner. Ses problèmes physiques l’ont encore privé de plusieurs rendez-vous, mais son retour donne une possibilité supplémentaire à Cathro en défense centrale. Le Portugais peut maintenant chercher à retrouver davantage de temps de jeu, dans un secteur où la concurrence reste importante.

Larsonneur et Svetlin absents, Ndiaye répond présent

Toutes les nouvelles de l’effectif ne sont pas aussi bonnes. Dans son point avant la réception de Nantes, Ian Cathro a confirmé que Gautier Larsonneur et Tamar Svetlin seraient encore absents plusieurs semaines. Sohaib Naïr a également dû renoncer au match de samedi en raison d’une maladie. En revanche, Julien Le Cardinal, déclaré apte avant la rencontre, a tenu sa place.

L’absence de Larsonneur a permis à Mamour Ndiaye de poursuivre son intérim. Déjà titulaire lors du succès au Red Star, le gardien a de nouveau répondu présent face aux Canaris. Il a quitté sa surface pour couper de la tête un ballon destiné à Ignatius Ganago, puis s’est montré vigilant sur la tentative de Corredor avant la pause.

Après Rodez et le déplacement à Bauer, l’ASSE a ainsi terminé une troisième rencontre consécutive sans encaisser. Ndiaye accumule de l’expérience dans les buts stéphanois et apporte une réponse rassurante pendant l’indisponibilité de Larsonneur.

Les Vertes chutent, la réserve de l’ASSE gagne à Nice

La semaine a été plus contrastée pour les autres équipes du club. Mercredi 21 octobre, les joueuses de Yannick Chandioux ont concédé leur première défaite officielle de la saison contre Le Mans (0-2), au stade Salif-Keita, en Coupe LFFP.

Menées avant la pause, les Stéphanoises ont eu des possibilités de revenir. Rachel Corboz a notamment touché la barre sur coup franc. Plus entreprenantes au retour des vestiaires, elles ont toutefois manqué de précision devant le but avant de concéder un second but à la 78e minute. Dans sa réaction publiée par le club, Chandioux a retenu les occasions obtenues et maintenu sa confiance en son groupe, attendu à Cannes ce dimanche en Seconde Ligue.

La réserve masculine a, de son côté, décroché sa première victoire en Challenge Espoirs. Après deux défaites dans cette compétition, les jeunes Verts se sont imposés 2-0 à Nice mercredi. L’expulsion d’un Niçois en seconde période leur a permis de prendre l’ascendant. Mylan Toty a ouvert le score sur un service de Noah Moulin (66e), puis Étienne Mendy a doublé la mise après un corner mal repoussé (81e).

Comme le détaille le compte rendu de cette victoire à Nice, les Stéphanois ont enfin concrétisé leurs occasions. Ils prépareront désormais la réception d’Espaly, le dimanche 1er novembre en championnat.