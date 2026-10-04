La Ligue 2 était à l’arrêt, mais la semaine stéphanoise n’a pas manqué d’actualité. Entre préparation à L’Étrat, distinction individuelle et rendez-vous internationaux, les joeurs de l’ASSE ont poursuivi leur travail avant de retrouver Rodez. Voici les quatre informations qu’il ne fallait pas manquer cette semaine…

Profiter de la trêve internationale pour maintenir le rythme de compétition et passer la revue d’effectif : l’objectif était clair pour Ian Cathro lors de cette parenthèse amicale. Largement amputé de ses cadres retenus avec leurs sélections respectives, le technicien stéphanois a profité de la réception du FC Sion pour lancer un onze fortement remanié, offrant un temps de jeu précieux aux réservistes tout en révélant de nouveaux visages prometteurs. Dans une défense inédite, le jeune Tom Teillol occupait le couloir gauche aux côtés d’une charnière associant Mourtada Gueye à Chico Lamba, tandis qu’au milieu, le jeune Elyes Dhaoui était aligné d’entrée pour accompagner l’expérience de Maxime Bernauer. Devant, la belle histoire de la journée est venue de la titularisation de Marten-Chris Paalberg, enfin de retour après une longue période d’indisponibilité.

Sur le terrain, la revue d’effectif s’est transformée en démonstration collective. L’ASSE s’est imposée sur un score fleuve de 5 buts à 1 face aux Suisses, portée par la verve offensive de ses hommes en forme. Jakob Breum et Thierno Ballo ont grandement animé la rencontre en s’offrant chacun un doublé spectaculaire. Dans les couloirs, Ferreira s’est lui aussi mis à son avantage sur le côté droit, inscrivant le quatrième but stéphanois avant la pause. Ballo a ensuite scellé la démonstration sur penalty en fin de partie. Une prestation aboutie et riche en enseignements pour le staff, qui valide la profondeur du groupe avant de replonger dans les affaires du championnat.

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Augustine Boakye peut-il confirmer ?

Après la distinction individuelle décernée à Irvin Cardona le mois dernier, l’AS Saint-Étienne pourrait bien conserver la récompense dans ses rangs. Augustine Boakye figure en effet parmi les nommés pour le trophée UNFP du meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 2, une mise en lumière qui vient valider son changement de dimension sous la tunique verte. Auteur de 3 buts et d’une passe décisive en seulement trois apparitions au cours de cette période, l’international ghanéen traverse une période de grâce. Affichant une palette offensive complète, mêlant vitesse explosive dans la profondeur, frappes lointaines soudaines et sang-froid dans le dernier geste. Le jeune attaquant s’est imposé comme une pièce maîtresse et un titulaire indiscutable dans le dispositif tactique stéphanois.

La course au trophée a toutefois opposé Boakye à deux sérieux rivaux ayant eux aussi brillé sur le plan individuel. Le Ghanéen était en concurrence avec Damien Durand, étincelant avec le Red Star grâce à ses 3 réalisations, ainsi que Yaya Fofana, auteur de 4 buts sous les couleurs du Stade de Reims. Les votes des supporters sont clos depuis le jeudi 1er octobre à midi. Reste désormais à savoir si le léger passage à vide collectif traversé par l’ASSE en fin de mois aura fait pencher la balance en faveur de ses concurrents.

Enfin une victoire de la réserve de l’ASSE

Après un démarrage frustrant marqué par deux matchs nuls et une défaite, la réserve de l’AS Saint-Étienne a enfin débloqué son compteur en National 2 en s’imposant avec autorité à l’Étrat face au FC Rousset 3-1. Les hommes de Sylvain Gibert ont construit ce succès dès le premier acte grâce à une entame parfaitement maîtrisée. Lamine Sonko a d’abord ouvert le score pour inscrire sa toute première réalisation sous le maillot vert, avant de se muer en passeur décisif quelques minutes plus tard. Après un superbe travail individuel dans son couloir, l’attaquant a offert le but du break à Mylan Toty. Malgré plusieurs situations franches pour alourdir la note avant la pause, la réserve stéphanoise a regagné les vestiaires avec une avance de deux buts.

La seconde période s’est avérée plus indécise après la réduction du score adverse à la 66e minute, concrétisant un léger temps faible dans l’intensité stéphanoise. Mais au lieu de douter, les jeunes Verts ont su faire preuve de caractère pour se mettre définitivement à l’abri. Après un travail individuel de Maxime Lengue, Lucas Reynaud a été fauché par le gardien dans la surface, avant de prendre ses responsabilités en transformant sereinement le penalty de la délivrance. Également portée par des cadres du groupe comme le portier Lucas Lavallée ou les apports de Cheikh, Mnemoi et Jolivet en défense, cette première victoire lance enfin la dynamique de la réserve avant d’aborder la réception du Mans en Challenge des Espoirs.

La semaine internationale des joueurs de l’ASSE

En dépit de la trêve internationale, l’ASSE maintient une cadence élevée au centre sportif Robert-Herbin. Amputé de nombreux cadres retenus avec leurs sélections respectives, le staff mené par Ian Cathro a adapté la charge de travail à l’Étrat à travers des séances à huis clos destinées à conserver l’intensité physique. Le match contre le FC Sion a offert une opportunité précieuse au technicien stéphanois de donner du temps de jeu aux éléments restés dans le Forez, de maintenir le rythme de compétition et de tester des associations inédites dans le bloc collectif.

Pendant que l’Étrat tourne à effectif réduit, le contingent d’internationaux stéphanois enchaîne les échéances aux quatre coins du globe. Les cadres sont largement sollicités, avec notamment Irvin Cardona sous les couleurs de Malte, Ben Old avec la Nouvelle-Zélande et Tamar Svetlin engagé avec la Slovénie. Un duel remarqué a d’ailleurs réuni Áron Csongvai et Zuriko Davitashvili lors d’un choc entre la Hongrie et la Géorgie, remporté par les Hongrois (1-0). Kévin Pedro a connu sa première sélection avec la République démocratique du Congo contre l’Ouganda vendredi, tandis que Mamour Ndiaye attend encore sa première cape avec le Sénégal.

Dans le même temps, Augustine Boakye a vu son rassemblement écourté : le match amical prévu entre le Ghana et le Maroc a été annulé. Les Marocains affrontent finalement le Mali ce dimanche.

L’actualité du club ne se limite pas à l’équipe fanion, puisque la jeunesse de l’académie est elle aussi sur le pont. Au niveau des sélections de jeunes, Adam Baallal, Nadir El Jamali et Nathan Kasia défendent les couleurs de leurs nations respectives en U20 et U18.