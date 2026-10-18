Une victoire importante à Bauer, des discussions pour prolonger Boakye, un nouveau visage dans les buts et les féminines en tête : la semaine a été bien remplie à l’ASSE. Retour sur les quatre informations à retenir.

Au terme d’un choc au sommet d’une intensité remarquable sur la pelouse mythique du stade Bauer, l’AS Saint-Étienne réalise une opération comptable majeure dans la course au titre en s’imposant face au Red Star 1-0. L’unique réalisation de cette partie sous haute tension est venue dès la 14ᵉ minute de jeu par l’intermédiaire d’Irvin Cardona, sur un super service de Breum qui enchaîne les passes décisives.

En scellant ce succès précieux sur un terrain historiquement hostile, les hommes de Ian Cathro confirment le redressement dynamique enclenché la semaine passée contre Rodez et prennent désormais cinq longueurs d’avance sur Reims, leur nouveau dauphin, et le Red Star, troisième. Cette victoire de prestige témoigne de la grande maturité tactique acquise par le groupe stéphanois, capable de dominer les débats dans ses temps forts tout en faisant preuve d’une discipline défensive exemplaire pour étouffer les velléités de réaction de l’adversaire. La gestion de la fin de rencontre, malgré la fatigue accumulée, confirme la montée en puissance d’un collectif taillé pour jouer les premiers rôles jusqu’au bout de la saison.

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Augustine Boakye bientôt prolongé ?

Au cœur de la forme éblouissante affichée par le collectif stéphanois, Augustine Boakye continue de creuser son sillon et d’impressionner l’ensemble des observateurs du championnat. Dans la foulée de son but magnifique face à Rodez, le milieu offensif ghanéen enchaîne les prestations de haut vol et s’impose match après match comme le détonateur et le véritable catalyseur de l’animation offensive sous Ian Cathro. Son influence dépasse désormais largement le simple cadre des statistiques, suscitant une admiration sans réserve au sein même du vestiaire du Forez. Les dirigeants stéphanois ont d’ailleurs bien compris son importance car ils ont engagé les négociations pour le prolonger.

Son coéquipier Ben Old n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à son sujet dans une récente sortie médiatique, le qualifiant publiquement comme l’un des tout meilleurs joueurs avec lesquels il a eu l’occasion d’évoluer au cours de sa carrière. Cette reconnaissance interne couplée à une régularité impressionnante confirme que le récent nommé pour le Trophée UNFP du joueur du mois a passé un cap décisif dans sa carrière, s’affirmant comme la clé de voûte du système tactique stéphanois.

Baptême du feu réussi pour Mamour Ndiaye, l’infirmerie surveille Larsonneur

Contraint de déclarer forfait pour ce choc à Bauer à la suite de sa blessure au genou contractée dans les ultimes minutes de la rencontre face à Rodez, Gautier Larsonneur a dû céder sa place dans les cages stéphanoises. Cette indisponibilité forçant le staff à revoir ses plans a ouvert en grand la porte à Mamour Ndiaye, propulsé titulaire pour sa seconde apparition officielle en Ligue 2 sous la tunique verte.

Récemment appelé pour la première fois en équipe nationale A du Sénégal, le jeune portier a saisi cette opportunité avec une sérénité et une maturité remarquables pour un joueur de son âge. Présent sur ses interventions aériennes et d’une grande propreté dans ses relances au pied, il a livré une prestation appliquée et rassurante pour préserver un précieux clean sheet dans un contexte particulièrement intimidant. Alors que le staff médical stéphanois continue d’évaluer les options de prise en charge de la blessure de Larsonneur, sans avoir communiqué de durée d’indisponibilité, la prestation de haut niveau livrée par Ndiaye apporte de bonnes garanties si la blessure de Larsonneur s’avérait grave.

Les Vertes au sommet : la section féminine s’empare provisoirement des commandes du championnat

La dynamique victorieuse qui porte actuellement l’AS Saint-Étienne s’étend avec la même réussite à sa section féminine, qui confirme sa remarquable santé du moment à l’échelon national. Victorieuses du FC Metz 2-0 lors de la dernière journée de Seconde Ligue, les Stéphanoises ont parfaitement bonifié leur succès obtenu trois semaines auparavant aux dépens du FC Nantes en Coupe LFFP. Ce succès probant à domicile permet aux joueuses du Forez de s’installer provisoirement sur le fauteuil de leader du championnat, concrétisant la montée en puissance d’un groupe en pleine confiance. Cette excellente passe sportive met en lumière la cohérence et l’efficacité globale du projet porté par le club, capable de faire briller ses couleurs au sommet des classements tant chez les hommes que chez les féminines.