L’ASSE a franchi l’obstacle Rumilly-Vallières, mais les supporters n’ont pas laissé la qualification masquer les difficultés. Les notes attribuées sur Peuple-Vert dessinent un bilan mitigé, avec un homme du match qui se détache et deux attaquants particulièrement pointés du doigt.

La victoire n’a pas tout effacé. Après le succès des Verts en Coupe de France (1-2), les lecteurs de Peuple-Vert ont attribué une moyenne générale de 4,9/10 aux Stéphanois. Un verdict qui traduit les limites d’une prestation longtemps insuffisante avant le renversement de situation en seconde période.

Ian Cathro avait lui-même exprimé sa déception après la rencontre. Les supporters ont également distingué le résultat du contenu : parmi les onze joueurs évalués, quatre seulement dépassent la moyenne et un cinquième atteint tout juste 5/10.

Ben Old récompensé pour avoir changé le match

Avec 6,4/10, Ben Old est élu homme du match par les supporters. Le Néo-Zélandais est le seul joueur évalué à franchir la barre des six.

Son rôle dans le retournement de situation explique cette première place. À la 69e minute, il a égalisé d’une frappe du droit après une tentative de Thierno Ballo repoussée par le gardien. Deux minutes plus tard, son centre a trouvé João Ferreira au second poteau pour le but de la victoire.

Un but, une passe décisive et une qualification débloquée : Old a fait la différence dans les deux surfaces adverses qui ont décidé du sort de la rencontre.

Derrière lui, Maxime Bernauer prend la deuxième place avec 5,7/10, devant Ferreira, crédité de 5,6/10. Le but victorieux du Portugais lui permet ainsi de figurer sur le podium du vote.

Duffus et Ballo ferment la marche

Le verdict est nettement plus sévère pour les autres attaquants évalués. Joshua Duffus obtient 3,5/10, tandis que Thierno Ballo termine dernier avec 3,4/10.

Dans une rencontre qui leur offrait l’occasion de marquer des points, les deux joueurs n’ont pas convaincu les votants. Duffus n’a pas trouvé le cadre sur sa tentative avant la pause. Ballo a perdu son face-à-face sur l’action de l’égalisation, avant qu’Old ne reprenne victorieusement le ballon.

Ces notes donnent un écho aux attentes exprimées par Cathro après le match. L’entraîneur avait reconnu qu’il espérait davantage des joueurs alignés, particulièrement en première période.

Un bilan contrasté pour la défense de l’ASSE

Pour sa titularisation dans le but stéphanois, Lucas Lavallée recueille 5,5/10 et se classe quatrième. Entré à la pause, Julien Le Cardinal atteint la moyenne avec 5/10.

Mahmoud Jaber et Chico Lamba suivent avec 4,9/10 chacun. Nathan Kasia Nkondo, malheureux sur l’ouverture du score contre son camp, reçoit 4,6/10. Valentin Depalle, remplacé à la mi-temps, termine avec 4,2/10.

La qualification est acquise, mais les notes des supporters de l’ASSE rappellent que les Verts ont laissé bien des attentes sans réponse à Annecy.