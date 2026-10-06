Après trois semaines de coupure liée à la trêve internationale, l’ASSE prépare enfin son retour à la compétition. Les hommes de Ian Cathro travaillent à huis clos pour préparer la réception de Rodez ce samedi dans un Geoffroy-Guichard bouillonnant.
La longue attente touche à sa fin pour les supporters stéphanois. Éloignés des terrains de Ligue 2 depuis plusieurs semaines, les Verts montent en puissance à l’Étrat. Cette semaine de reprise sera marquée par le retour échelonné des nombreux internationaux (Ndiaye, Pedro, Old, Naïr, El Jamali, Boakye, Svetlin, Csongvai, Davitashvili, Cardona…), venus garnir les rangs de leurs sélections respectives. Augustine Boakye ou encore Nadir Jamali ont été aperçus sur les clichés du club ce lundi.
Cap sur la réception de Rodez à Geoffroy-Guichard
Le groupe professionnel masculin évoluera à huis clos tout au long de la semaine pour peaufiner sa mise en place tactique. Ian Cathro et un joueur se présenteront face aux médias ce jeudi lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Les Féminines, la réserve et les équipes de jeunes rythmeront également ces prochains jours. Le point d’orgue du week-end aura lieu samedi soir à 20h avec le choc contre le Rodez AF dans le Chaudron. Premier de Ligue 2, les joueurs de l’ASSE espèrent retrouver la victoire dans le Chaudron après une défaite et un nul à l’extérieur.
ASSE : Le programme complet de la semaine
Lundi 5 octobre
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Entraînement des pros masculins à huis clos
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Entraînement des pros féminines ouvert au public (10h15, Salif-Keita)
Mardi 6 octobre
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Entraînement des pros masculins à huis clos
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Entraînement des pros féminines ouvert au public (10h15, Salif-Keita)
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Internationaux : Adam Baallal (Maroc U20) contre la Libye, Sohaib Naïr (Algérie) contre le Niger, Tamar Svetlin (Slovénie) contre l’Écosse
Mercredi 7 octobre
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Entraînement des pros masculins à huis clos
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Entraînement des pros féminines ouvert au public (10h15, Salif-Keita)
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Événement « Plus fortes ensemble » dédié aux femmes dans le cadre d’Octobre Rose à Geoffroy-Guichard
Jeudi 8 octobre
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Entraînement des pros masculins à huis clos
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Entraînement des pros féminines ouvert au public (10h15, Salif-Keita)
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Conférence de presse avant ASSE – Rodez (Ligue 2 BKT)
Vendredi 9 octobre
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Entraînement des pros masculins à huis clos
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Match d’entraînement des pros féminines : ASSE – Montpellier FC à Chabeuil (15h30)
Samedi 10 octobre
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Challenge Espoirs : ASSE – Le Mans au stade Aimé-Jacquet (11h, huis clos)
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U17 National (Journée 7) : ASSE – Nice sur le terrain Georges-Bereta (13h)
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Ligue 2 BKT (Journée 8) : ASSE – Rodez AF au stade Geoffroy-Guichard (20h)
Dimanche 11 octobre
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Entraînement des pros masculins à huis clos
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U19 National (Journée 7) : Montpellier – ASSE au stade Bernard-Gasset (15h)