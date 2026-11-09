Après sa victoire face à Laval (2-0), l’ASSE entame une semaine particulière. La trêve internationale va priver Ian Cathro de plusieurs joueurs, mais les Verts ont déjà un nouveau rendez-vous à préparer : leur entrée en Coupe de France face à Rumilly-Vallières, dimanche à 15 heures. Les féminines et les équipes de jeunes seront également sur le pont.

Pas de nouvelle journée de Ligue 2 au programme pour les Stéphanois. La trêve internationale interrompt le championnat, mais pas l’activité du groupe de Cathro. Après avoir retrouvé le chemin de la victoire contre Laval, les Verts vont se concentrer sur leur premier rendez-vous de la saison en Coupe de France.

Une rencontre qui se préparera dans des conditions particulières, puisque plusieurs internationaux stéphanois ont rejoint leurs sélections respectives. Le staff devra donc composer avec un groupe réduit.

ASSE : Double ration au programme pour plusieurs Verts

ASSE : une semaine à huis clos avant la Coupe de France

Les joueurs de Ian Cathro retrouveront les terrains d’entraînement dès mardi. Selon le programme communiqué par le club, les séances des professionnels masculins se dérouleront à huis clos mardi, mercredi et jeudi, puis vendredi.

Le rendez-vous médiatique de la semaine est fixé à jeudi, avec la conférence de presse précédant le déplacement à Rumilly-Vallières.

La rencontre se disputera dimanche 15 novembre à 15 heures au Parc des Sports d’Annecy. Les Verts affronteront le GFA Rumilly-Vallières, pensionnaire de National 1, pour le compte du septième tour.

Les Vertes reçoivent Nice samedi

Le championnat se poursuit en revanche pour l’équipe féminine de l’ASSE. Les joueuses de Yannick Chandioux accueilleront Nice samedi 14 novembre à 15 heures au stade Salif-Keita, dans le cadre de la Seconde Ligue.

Contrairement aux entraînements des professionnels masculins, les séances des Vertes seront accessibles au public cette semaine. Elles sont programmées mardi, mercredi et jeudi à 10h15, puis vendredi à 15 heures, au stade Salif-Keita.

La rencontre face à Nice sera également proposée en direct sur ASSE.TV.

Deux rencontres pour les jeunes de l’ASSE dimanche

Le dimanche 15 novembre sera chargé pour les équipes du centre de formation stéphanois.

Les U17 Nationaux se déplaceront en Corse pour affronter Bastia à 10h30, au stade Country 1.

De leur côté, les U19 Nationaux recevront Cap Ail à 11 heures au stade Aimé-Jacquet.

Le programme complet de l’ASSE du 9 au 15 novembre

Lundi 9 novembre

Repos

Mardi 10 novembre

Entraînement des professionnels masculins à huis clos.

10h15 : entraînement des féminines ouvert au public, stade Salif-Keita.

Mercredi 11 novembre

Entraînement des professionnels masculins à huis clos.

10h15 : entraînement des féminines ouvert au public.

Jeudi 12 novembre

Entraînement des professionnels masculins à huis clos.

10h15 : entraînement des féminines ouvert au public.

Conférence de presse avant Rumilly-Vallières – ASSE.

Vendredi 13 novembre

Entraînement des professionnels masculins à huis clos.

15h : entraînement des féminines ouvert au public.

Samedi 14 novembre

15h : ASSE – Nice, Seconde Ligue, stade Salif-Keita.

Diffusion en direct sur ASSE.TV.

Dimanche 15 novembre

10h30 : Bastia – ASSE, U17 National.

11h : ASSE – Cap Ail, U19 National.

15h : Rumilly-Vallières – ASSE, Coupe de France (7e tour), Parc des Sports d’Annecy.