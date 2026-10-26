Après leur victoire face au FC Nantes (1-0), les Verts entament une nouvelle semaine avec un déplacement à Guingamp en ligne de mire. L’ASSE a dévoilé son programme du 26 octobre au 1er novembre 2026. Entre entraînement ouvert au public, conférence de presse et rencontres des différentes équipes du club, les supporters stéphanois auront plusieurs rendez-vous à suivre.

L’ASSE poursuit sa marche en tête de la Ligue 2. Après avoir arraché trois points précieux contre Nantes grâce à Augustine Boakye, les hommes d’Ian Cathro doivent désormais préparer un déplacement à Guingamp. Le rendez-vous est fixé au samedi 31 octobre à 20 heures, au stade de Roudourou.

Mais les professionnels masculins ne seront pas les seuls mobilisés. Les Vertes, également leaders de leur championnat, accueilleront Auxerre dimanche. La réserve, les U19 et les U17 seront eux aussi sur les terrains.

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ASSE : une séance ouverte au public avant Guingamp

La préparation du déplacement en Bretagne débute dès ce lundi 26 octobre. Ian Cathro et son groupe travailleront à huis clos lundi, mardi et mercredi.

Les supporters pourront toutefois retrouver les joueurs stéphanois jeudi 29 octobre à 10h30 au Centre sportif Robert-Herbin, à l’occasion de l’unique entraînement des professionnels masculins ouvert au public cette semaine.

La journée de jeudi sera également marquée par la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Ian Cathro y évoquera notamment la préparation du déplacement à Guingamp et la situation de son effectif.

Vendredi 30 octobre, les Verts effectueront une dernière séance à huis clos avant de prendre la direction de la Bretagne.

Guingamp – ASSE : le grand rendez-vous de samedi

Le principal rendez-vous de la semaine aura lieu samedi 31 octobre à 20 heures. L’ASSE affrontera l’En Avant Guingamp au stade de Roudourou, dans le cadre du championnat de Ligue 2.

Les Stéphanois retrouveront une équipe bretonne qui vient de mettre fin à une série de trois défaites consécutives en s’imposant sur la pelouse de Clermont (0-2).

Grâce à un doublé de Samir Ben Brahim, Guingamp a retrouvé de la confiance avant de recevoir le leader stéphanois. Sylvain Ripoll a notamment salué l’engagement défensif et la solidarité de ses joueurs après cette victoire.

Pour l’ASSE, l’objectif sera de prolonger la dynamique actuelle et de confirmer ses ambitions à l’extérieur. Avec huit succès en dix rencontres, les Verts disposent d’une dynamique positive qu’ils tenteront d’entretenir au Roudourou.

Les Vertes reçoivent Auxerre, la réserve accueille Espaly

Le week-end ne s’arrêtera pas au déplacement des hommes d’Ian Cathro. Dimanche 1er novembre, les féminines de l’ASSE accueilleront l’AJ Auxerre à 15 heures, au stade Salif-Keita.

Les joueuses stéphanoises, actuellement en tête de Seconde Ligue, tenteront de poursuivre leur parcours face aux Auxerroises. La rencontre sera diffusée en direct sur ASSE.TV.

Au même moment, l’équipe réserve masculine recevra Espaly au stade Aimé-Jacquet, dans le cadre du championnat de National 2.

Les jeunes seront également mobilisés. Samedi, les U17 Nationaux accueilleront Saint-Priest à 14h30 sur le terrain Georges-Bereta. Dimanche matin, les U19 Nationaux se déplaceront à Monaco pour une rencontre programmée à 11 heures.

ASSE : le programme complet du 26 octobre au 1er novembre

Lundi 26 octobre : entraînement des professionnels masculins à huis clos. Diffusion du film d’ASSE – Nantes sur ASSE.TV.

entraînement des professionnels masculins à huis clos. Diffusion du film d’ASSE – Nantes sur ASSE.TV. Mardi 27 octobre : entraînement des professionnels masculins à huis clos.

entraînement des professionnels masculins à huis clos. Mercredi 28 octobre : entraînement des professionnels masculins à huis clos. Entraînement des Vertes ouvert au public à 10h15 au stade Salif-Keita.

entraînement des professionnels masculins à huis clos. Entraînement des Vertes ouvert au public à 10h15 au stade Salif-Keita. Jeudi 29 octobre : entraînement des professionnels masculins ouvert au public à 10h30 au Centre sportif Robert-Herbin. Entraînement des Vertes ouvert au public à 10h15 au stade Salif-Keita. Conférence de presse avant Guingamp – ASSE.

entraînement des professionnels masculins ouvert au public à 10h30 au Centre sportif Robert-Herbin. Entraînement des Vertes ouvert au public à 10h15 au stade Salif-Keita. Conférence de presse avant Guingamp – ASSE. Vendredi 30 octobre : entraînement des professionnels masculins à huis clos. Entraînement des Vertes ouvert au public à 10h15 au stade Salif-Keita.

entraînement des professionnels masculins à huis clos. Entraînement des Vertes ouvert au public à 10h15 au stade Salif-Keita. Samedi 31 octobre : entraînement des Vertes ouvert au public à 10h15. ASSE – Saint-Priest (U17 National) à 14h30. Guingamp – ASSE (Ligue 2) à 20h.

entraînement des Vertes ouvert au public à 10h15. ASSE – Saint-Priest (U17 National) à 14h30. Guingamp – ASSE (Ligue 2) à 20h. Dimanche 1er novembre : Monaco – ASSE (U19 National) à 11h. ASSE – Espaly (National 2) à 15h. ASSE – Auxerre (Seconde Ligue) à 15h, en direct sur ASSE.TV.

Une semaine dense attend donc les différentes équipes stéphanoises. Entre le déplacement des professionnels à Guingamp, la réception d’Auxerre pour les Vertes et les rendez-vous des équipes de jeunes, l’ASSE sera mobilisée sur plusieurs fronts.

Source : programme officiel publié par l’AS Saint-Étienne sur ASSE.fr.