Le groupe se prépare pour le déplacement de l’ASSE face au Red Star, ce samedi à 20 heures au stade Bauer. Le milieu de terrain slovène ne s’est toujours pas entraîné cette semaine et son absence à la séance de mercredi entretient le doute autour de sa participation.

L’incertitude grandit autour de Tamar Svetlin. Le milieu de terrain de l’ASSE n’a toujours pas retrouvé le chemin de l’entraînement depuis le début de la semaine. Encore absent lors de la séance de mercredi, l’international slovène voit ainsi sa présence remise en cause pour la rencontre face au Red Star, programmée ce samedi à 20 heures.

Cette situation intervient alors que Svetlin avait déjà connu une situation particulière le week-end dernier. Présent sur le banc lors de la rencontre face à Rodez (2-0), il n’avait finalement pas disputé la moindre minute. Le staff stéphanois lui avait alors préféré le jeune Elyes Dhaoui pour entrer en jeu. Le slovène était gêné au genou/mollet gauche.

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Tamar Svetlin absent depuis le début de semaine

Rentré tardivement de selection et non entré en jeu ce week-end, le milieu stéphanois n’a donc toujours pas repris l’entraînement collectif à quelques jours du prochain rendez-vous de l’ASSE face à son dauphin. Une rencontre de la plus haute importance. Son absence mercredi constitue un nouveau signal qui ne permet pas, à ce stade, de confirmer sa présence dans le groupe pour affronter le Red Star.

Cette incertitude intervient également dans un contexte particulier pour le joueur. Tamar Svetlin revenait de sélection après la trêve internationale. Avec la Slovénie, il n’a pas disputé la moindre minute durant cette période. Pour rappel, la sélection a disputé quatre rencontres. De quoi interpeller.

Son retour à Saint-Étienne n’a donc pas encore permis de le revoir sur le terrain avec les Verts. Après avoir été laissé sur le banc contre Rodez, le Slovène pourrait désormais manquer le prochain match de l’ASSE. Une information que va évoquer Ian Cathro ce jeudi à 13h en conférence de presse.

Une situation qui interroge avant Red Star

Après des débuts plutôt intéressants, le joueur recruté en Pologne marque le pas depuis quelques semaines. Son acclimatation demande évidemment du temps.

Le choix effectué contre Rodez prend son sens. Alors que Svetlin était disponible sur le banc, le coach de l’ASSE, Ian Cathro, avait choisi de lancer Elyes Dhaoui en cours de rencontre. Choix qui avait étonné. On comprend mieux pourquoi aujourd’hui.

Pour l’ASSE, la question sera donc de savoir si le milieu slovène sera en mesure de tenir sa place face au Red Star alors que plusieurs joueurs sont de retour comme Julien Le Cardinal ou Zuriko Davitashvili mais qu’il faudra composer sans Gautier Larsonneur et probablement Chico Lamba. Réponse à la mi-journée.