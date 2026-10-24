Pour atteindre son objectif en championnat, chaque point compte… Lors d’une saison de Ligue 2, chaque club cherche à être le plus régulier possible. La moitié des rencontres sont disputées à domicile. Si l’on se penche sur les dix dernières années, combien de points prennent en moyenne les clubs promus quand ils jouent dans leur enceinte ?

Depuis la saison 2024/2025, les clubs de Ligue 2 disputent 34 rencontres, dont la moitié à domicile (17). Au cours des années précédentes, 20 clubs jouaient dans ce championnat, soit 19 matchs à domicile. Les méthodes d’accession ont changé ces dernières années avec l’instauration des barrages. Ainsi, le 3e n’est plus systématiquement assuré de rejoindre la Ligue 1.

Dans notre analyse, nous allons donc nous concentrer sur les deux premières équipes des dix dernières saisons. Nous ferons également le ratio du nombre de points pris sur le total disputé. En effet, 17 et 19 rencontres ne sont pas comparables. Enfin, nous ne prendrons pas en compte la saison 2019/2020, qui a été impactée par la Covid-19.

Quelles performances pour les promus de Ligue 2 ?

Tout d’abord, notons les clubs qui ont terminé aux deux premières places depuis la saison 2016/2017 :

2016/2017 : Strasbourg et Amiens

2017/2018 : Reims et Nîmes

2018/2019 : Metz et Brest

2020/2021 : Troyes et Clermont

2021/2022 : Toulouse et Ajaccio

2022/2023 : Le Havre et Metz

2023/2024 : Auxerre et Angers

2024/2025 : Lorient et Paris FC

2025/2026 : Troyes et Le Mans

Lorsque l’on compare aux équipes qui ont terminé aux deux premières places à domicile en Ligue 2, on remarque une certaine différence :

2016/2017 : Strasbourg et Troyes

2017/2018 : Reims et Ajaccio

2018/2019 : Brest et Metz

2020/2021 : Troyes et Clermont

2021/2022 : Toulouse et Ajaccio

2022/2023 : Bordeaux et Le Havre

2023/2024 : Auxerre et Angers

2024/2025 : Lorient et Paris FC

2025/2026 : Troyes et Saint-Étienne

Ainsi, quatre clubs de Ligue 2 (Troyes, Ajaccio, Bordeaux et Saint-Étienne) sont parvenus à performer à domicile sans pour autant terminer dans les deux premières places au classement général. Autrement dit, sur ces dernières saisons, la plupart des équipes qui ont performé à domicile ont également terminé aux deux premières places de Ligue 2.

Un ratio de points capital pour viser la Ligue 1

Si l’on s’intéresse aux deux premiers de ces dernières saisons, on remarque un ratio de points pris assez important à domicile :

2016/2017 : Strasbourg (2,32 pts/match) et Amiens (1,79 pt/match)

2017/2018 : Reims (2,32 pts/match) et Nîmes (2,05 pts/match)

2018/2019 : Metz (2,21 pts/match) et Brest (2,26 pts/match)

2020/2021 : Troyes (2,52 pts/match) et Clermont (2,32 pts/match)

2021/2022 : Toulouse (2,42 pts/match) et Ajaccio (2,21 pts/match)

2022/2023 : Le Havre (2,10 pts/match) et Metz (1,95 pt/match)

2023/2024 : Auxerre (2,16 pts/match) et Angers (2,26 pts/match)

2024/2025 : Lorient (2,70 pts/match) et Paris FC (2,41 pts/match)

2025/2026 : Troyes (2,52 pts/match) et Le Mans (1,94 pt/match)

Ainsi, ces statistiques nous montrent que seules trois équipes (Amiens, Metz, Le Mans) sont parvenues à monter avec un ratio inférieur à 2 points par match ! La moyenne totale est de 2,24 pts/matchs. La victoire est donc très régulière.

À l’heure où nous bouclons ces lignes, l’AS Saint-Étienne a remporté ses quatre premières rencontres dans le Chaudron. Le ratio est donc de 3 pts/match pour les Verts, qui espèrent poursuivre cette dynamique en Ligue 2.