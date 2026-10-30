L’infirmerie de l’ASSE affiche quelques absences avant le déplacement à Guingamp. Si la défense respire après quelques frayeurs, le secteur médical stéphanois retient son souffle pour Gautier Larsonneur et enregistre du retard au milieu.

À l’approche d’un voyage toujours périlleux dans les Côtes-d’Armor pour y défier Guingamp, Ian Cathro doit encore composer avec un effectif amputé de plusieurs éléments clés. Voici les dernières infos du groupe avant EAG – ASSE.

La charnière centrale évite le pire

La principale crainte du début de semaine concernait la ligne arrière. Respectivement touchés lors de la dernière réception de Nantes à Geoffroy-Guichard, Kévin Pédro et Julien Le Cardinal ont donné des sueurs froides aux supporters des Verts.

Fort heureusement, les deux joueurs se sont voulus rassurants. Il ne s’agit que de simples bobos sans gravité. Le capitaine stéphanois et son jeune compère d’axe seront bel et bien du voyage pour tenir leur rang en Bretagne.

Larsonneur, un retour repoussé à 2027 ?

En revanche, le gardien numéro un de l’ASSE, n’est pas proche de retrouver les cages stéphanoises. Touché au genou face à Rodez, Gautier Larsonneur souffre d’une entorse sévère. L’absence du portier titulaire va s’étirer sur de nombreuses semaines.

Du côté des supporters stéphanois, une question commence même à se poser : reverra-t-on le dernier rempart des Verts sur les pelouses avant 2027 ? Le staff médical refuse de précipiter les choses, laissant Mamour Ndiaye sous le feu des projecteurs pour assurer l’intérim.

Statu quo au milieu de terrain pour l’ASSE

Dans l’entrejeu, l’horizon ne s’éclaircit pas non plus. Concernant Tamar Svetlin, scotché à l’infirmerie en raison de son tendon d’Achille, l’entraîneur de l’ASSE a évoqué une « situation pour qui reste inchangée. »

Même chose pour le jeune Paul Eymard, dont le retour à la compétition devra encore attendre. Le jeune milieu formé au club est encore en phase de réathlétisation.

Entre blessures longue durée et retours espérés, l’ASSE devra composer avec le même lot d’absences que face aux canaris.